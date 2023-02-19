Россияне накапливают силы в Луганской области, в направлении Кременной оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ – Гайдай

Гайдай: На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

По его словам, наибольшее количество обстрелов и атака со стороны противника фиксируется в направлении Кременной. Там россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

"На сватовском направлении наши позиции более стабильны – даже удается регулярно сжигать тяжелую технику оккупантов. На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что на этом направлении активно работают вражеские снайперы.