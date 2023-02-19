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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне накапливают силы в Луганской области, в направлении Кременной оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ – Гайдай

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Гайдай: На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян
Гайдай: На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

Российские оккупанты накапливают личный состав и тяжелую технику в Луганской области. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 19 февраля в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

По его словам, наибольшее количество обстрелов и атака со стороны противника фиксируется в направлении Кременной. Там россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

"На сватовском направлении наши позиции более стабильны – даже удается регулярно сжигать тяжелую технику оккупантов. На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян", – сказал Гайдай.

Он также отметил, что на этом направлении активно работают вражеские снайперы.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, оборона, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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