Россияне накапливают силы в Луганской области, в направлении Кременной оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ – Гайдай

По его словам, наибольшее количество обстрелов и атака со стороны противника фиксируется в направлении Кременной. Там россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.
"На сватовском направлении наши позиции более стабильны – даже удается регулярно сжигать тяжелую технику оккупантов. На днях за один вечер удалось уничтожить три БМП россиян", – сказал Гайдай.
Он также отметил, что на этом направлении активно работают вражеские снайперы.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.