Российские оккупанты обстреляли деоккупированное село в Луганской области, есть пострадавшая – Гайдай

"Сегодня в 10.00 рашисты накрыли массированным огнем деоккупированный поселок (на самом деле это село. – "ГОРДОН") Невское Сватовского района. Разрушены частные дома. Травмирована местная жительница [в возрасте] 84 лет", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что раненую отправили в больницу в соседней Донецкой области.
"В населенном пункте [Невское] до сих пор остаются более 100 человек", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.