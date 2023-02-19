Российские оккупанты обстреляли деоккупированное село в Луганской области, есть пострадавшая – Гайдай

"Сегодня в 10.00 рашисты накрыли массированным огнем деоккупированный поселок (на самом деле это село. – "ГОРДОН") Невское Сватовского района. Разрушены частные дома. Травмирована местная жительница [в возрасте] 84 лет", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что раненую отправили в больницу в соседней Донецкой области.

"В населенном пункте [Невское] до сих пор остаются более 100 человек", – подчеркнул Гайдай.

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