В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч оккупантов. Самое тяжелое направление – Лиман и Кременная – Гайдай

Глава ОВА отметил, что за последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки Луганской области, а самое тяжелое направление на сегодня – Кременная – Лиман Луганской области.
"В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч российских военных", – подчеркнул Гайдай.
Он добавил, что выйти на админграницы Луганской области к годовщине вторжения РФ в Украину (24 февраля) – это, по мнению армии оккупантов, "самая легкая задача" из стоящих перед захватчиками и войска РФ сосредоточились на ее выполнении.
Украине же для наступления необходимо тяжелое вооружение, которого ВСУ сейчас ожидают от партнеров, резюмировал Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 2 февраля 2023 года заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всех территорий двух регионов до марта.
В Офисе президента Украины сообщили 9 февраля, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы". Российские оккупанты были вынуждены отступить после попыток атакующих действий в районе Кременной Луганской области. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 13 февраля в эфире "Апостроф TV", обнародовав соответствующий фрагмент видео в Telegram.