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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч оккупантов. Самое тяжелое направление – Лиман и Кременная – Гайдай

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Гайдай заявил, что оккупанты к годовщине вторжения хотят полностью оккупировать Луганскую область
Гайдай заявил, что оккупанты к годовщине вторжения хотят полностью оккупировать Луганскую область
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Россия будет пытаться истощить Украину на фронте, считая, что мировое сообщество устанет помогать Вооруженным силам Украины. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 16 февраля в эфире единого телемарафона, обнародовав соответствующий фрагмент видео в Telegram.

Глава ОВА отметил, что за последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки Луганской области, а самое тяжелое направление на сегодня – Кременная – Лиман Луганской области.

"В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч российских военных", – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что выйти на админграницы Луганской области к годовщине вторжения РФ в Украину (24 февраля) – это, по мнению армии оккупантов, "самая легкая задача" из стоящих перед захватчиками и войска РФ сосредоточились на ее выполнении.

Украине же для наступления необходимо тяжелое вооружение, которого ВСУ сейчас ожидают от партнеров, резюмировал Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 2 февраля 2023 года заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всех территорий двух регионов до марта.

В Офисе президента Украины сообщили 9 февраля, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы"Российские оккупанты были вынуждены отступить после попыток атакующих действий в районе Кременной Луганской области. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 13 февраля в эфире "Апостроф TV", обнародовав соответствующий фрагмент видео в Telegram.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, захват, оккупация, вооружение, Лиман, военная помощь, армия РФ, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Кременная, российские военные, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация
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