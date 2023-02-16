В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч оккупантов. Самое тяжелое направление – Лиман и Кременная – Гайдай

Глава ОВА отметил, что за последние пару недель россияне активизировались вблизи Кременной и Белогоровки Луганской области, а самое тяжелое направление на сегодня – Кременная – Лиман Луганской области.

"В Луганской области сконцентрированы десятки тысяч российских военных", – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что выйти на админграницы Луганской области к годовщине вторжения РФ в Украину (24 февраля) – это, по мнению армии оккупантов, "самая легкая задача" из стоящих перед захватчиками и войска РФ сосредоточились на ее выполнении.

Украине же для наступления необходимо тяжелое вооружение, которого ВСУ сейчас ожидают от партнеров, резюмировал Гайдай.