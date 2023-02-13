Под Кременной россияне понесли существенные потери и отошли назад – Гайдай

Гайдай констатировал, что атаки оккупантов в направлении Кременной не увенчались успехом Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

"Несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки [Луганской области]. Наши защитники ответили разгромом врага. Вчера орки приходили в себя после "ответа" наших бойцов на кременском направлении и отошли для пополнения своих подразделений", – отметил он.

По оценке главы ОВА, россияне понесли "существенные потери".

Белогоровку россияне атаковали со всех сторон и в ночь на 13 февраля, но, по информации Гайдая, украинские силы обороны это наступление отразили.

Он рассказал, что сватовское направление сейчас "более стабильное" для ВСУ.

"На луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов", – добавил Гайдай.