Под Кременной россияне понесли существенные потери и отошли назад – Гайдай

"Несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки [Луганской области]. Наши защитники ответили разгромом врага. Вчера орки приходили в себя после "ответа" наших бойцов на кременском направлении и отошли для пополнения своих подразделений", – отметил он.
По оценке главы ОВА, россияне понесли "существенные потери".
Белогоровку россияне атаковали со всех сторон и в ночь на 13 февраля, но, по информации Гайдая, украинские силы обороны это наступление отразили.
Он рассказал, что сватовское направление сейчас "более стабильное" для ВСУ.
"На луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов", – добавил Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы".