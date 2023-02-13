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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Кременной россияне понесли существенные потери и отошли назад – Гайдай

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Гайдай констатировал, что атаки оккупантов в направлении Кременной не увенчались успехом
Гайдай констатировал, что атаки оккупантов в направлении Кременной не увенчались успехом
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты были вынуждены отступить после попыток атакующих действий в районе Кременной Луганской области. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 13 февраля в эфире "Апостроф TV", обнародовав соответствующий фрагмент видео в Telegram.

"Несколько дней подряд рашисты много атаковали наши позиции как в районе Кременной, так и в районе Белогоровки [Луганской области]. Наши защитники ответили разгромом врага. Вчера орки приходили в себя после "ответа" наших бойцов на кременском направлении и отошли для пополнения своих подразделений", – отметил он.

По оценке главы ОВА, россияне понесли "существенные потери".

Белогоровку россияне атаковали со всех сторон и в ночь на 13 февраля, но, по информации Гайдая, украинские силы обороны это наступление отразили.

Он рассказал, что сватовское направление сейчас "более стабильное" для ВСУ.

"На луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов", – добавил Гайдай.

 

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы".

Теги: Луганская область, оккупация, Вооруженные силы Украины, армия РФ, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация
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