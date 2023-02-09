"Терминатор" больше не вернется". Гайдай показал уничтоженную под Кременной редкую боевую машину оккупантов, которую расхваливали российские пропагандисты

"Терминатор больше не вернется. Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти", – написал Гайдай.
Он подчеркнул, что на опубликованных фото – именно тот "Терминатор" из российского видео.
"Говорите: не тонет, не горит "Терминатор"? Именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о [украинской] "заразе". Кременские леса страшны… особенно для настоящей российской заразы", – заявил глава ОВА.
Гайдай добавил, что не в его правилах "публиковать рашистские видео", но "это нужно было увидеть".
Глава Луганской ОВА обнародовал в своем посте снятый на временно оккупированной территории Украины видеосюжет российского пропагандистского "Первого канала", в котором "военный корреспондент" и экипаж БМПТ расхваливали "передовую технику", отмечая в том числе ее неуязвимость и живучесть.
Сюжет был опубликован 27 января, менее чем за две недели до уничтожения того самого экземпляра "Терминатора", которому он был посвящен.
Российская БМПТ "Терминатор" предназначена для действий в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств.
По данным специализированного украинского портала Defence Express, всего на вооружении РФ находится около 10 таких машин. Эксперты издания считают концепцию БМПТ неудачной – по их оценкам, машина "провалилась" на поле боя. Оккупанты ранее использовали БМПТ на поле боя в Украине в Луганской области: вблизи Золотого, в Северодонецке и Лисичанске.
С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 135 тыс. оккупантов, 3255 танков, 6468 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.