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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Терминатор" больше не вернется". Гайдай показал уничтоженную под Кременной редкую боевую машину оккупантов, которую расхваливали российские пропагандисты

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Российская боевая машина "Терминатор" уничтожена под Кременной
Российская боевая машина "Терминатор" уничтожена под Кременной
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украинские силы обороны уничтожили в районе Кременной Луганской области российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Фотографии сгоревшей техники обнародовал в Telegram 9 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Терминатор больше не вернется. Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти", – написал Гайдай.

Он подчеркнул, что на опубликованных фото – именно тот "Терминатор" из российского видео.

"Говорите: не тонет, не горит "Терминатор"? Именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о [украинской] "заразе". Кременские леса страшны… особенно для настоящей российской заразы", – заявил глава ОВА.

Гайдай добавил, что не в его правилах "публиковать рашистские видео", но "это нужно было увидеть".

Глава Луганской ОВА обнародовал в своем посте снятый на временно оккупированной территории Украины видеосюжет российского пропагандистского "Первого канала", в котором "военный корреспондент" и экипаж БМПТ расхваливали "передовую технику", отмечая в том числе ее неуязвимость и живучесть.

Сюжет был опубликован 27 января, менее чем за две недели до уничтожения того самого экземпляра "Терминатора", которому он был посвящен.

Контекст:

Российская БМПТ "Терминатор" предназначена для действий в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств.

По данным специализированного украинского портала Defence Express, всего на вооружении РФ находится около 10 таких машин. Эксперты издания считают концепцию БМПТ неудачной – по их оценкам, машина "провалилась" на поле боя. Оккупанты ранее использовали БМПТ на поле боя в Украине в Луганской области: вблизи Золотого, в Северодонецке и Лисичанске.

С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 135 тыс. оккупантов, 3255 танков, 6468 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, военная техника, российская пропаганда, армия РФ, бронетехника, Сергей Гайдай, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, БМП, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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