"Терминатор" больше не вернется". Гайдай показал уничтоженную под Кременной редкую боевую машину оккупантов, которую расхваливали российские пропагандисты

"Терминатор больше не вернется. Недавно орки на своем главном пропагандистском раша-ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить… почти", – написал Гайдай.

Он подчеркнул, что на опубликованных фото – именно тот "Терминатор" из российского видео.

"Говорите: не тонет, не горит "Терминатор"? Именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о [украинской] "заразе". Кременские леса страшны… особенно для настоящей российской заразы", – заявил глава ОВА.

Гайдай добавил, что не в его правилах "публиковать рашистские видео", но "это нужно было увидеть".

Глава Луганской ОВА обнародовал в своем посте снятый на временно оккупированной территории Украины видеосюжет российского пропагандистского "Первого канала", в котором "военный корреспондент" и экипаж БМПТ расхваливали "передовую технику", отмечая в том числе ее неуязвимость и живучесть.

Сюжет был опубликован 27 января, менее чем за две недели до уничтожения того самого экземпляра "Терминатора", которому он был посвящен.