В Луганской области – мощное обострение, особенно – в направлении Белогоровки и Кременной – глава ОВА

Об этом 15 февраля в эфире телеканала "Прямий" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.
"Мы видим, что идет… достаточно мощное обострение. Особенно – в направлении Белогоровки и направлении Кременной. Очень много обстрелов, подключает уже авиацию враг. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", – сказал Гайдай.
Глава ОВА опроверг информацию, что оккупанты якобы выбили силы обороны Украины "аж за границу административной границы Луганской области" и якобы они "уже держат оборону в Донецкой области".
"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону. Если нужно… могу поехать и сделать видео, как всегда, непосредственно из Луганской области с кременского направления, что все нормально, наши ребята держатся", – резюмировал Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 2 февраля 2023 года заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всех территорий двух регионов до марта.
В Офисе президента Украины сообщили 9 февраля, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы".