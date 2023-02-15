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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области – мощное обострение, особенно – в направлении Белогоровки и Кременной – глава ОВА

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В направлении Белогоровки и Кременной очень много обстрелов со стороны оккупантов, отметил Гайдай
В направлении Белогоровки и Кременной очень много обстрелов со стороны оккупантов, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупационные войска ведут атаки волнами при поддержке авиации в Луганской области.

Об этом 15 февраля в эфире телеканала "Прямий" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Мы видим, что идет… достаточно мощное обострение. Особенно – в направлении Белогоровки и направлении Кременной. Очень много обстрелов, подключает уже авиацию враг. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", – сказал Гайдай.

Глава ОВА опроверг информацию, что оккупанты якобы выбили силы обороны Украины "аж за границу административной границы Луганской области" и якобы они "уже держат оборону в Донецкой области".

"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону. Если нужно… могу поехать и сделать видео, как всегда, непосредственно из Луганской области с кременского направления, что все нормально, наши ребята держатся", – резюмировал Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/698918558595653/

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 2 февраля 2023 года заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всех территорий двух регионов до марта.

В Офисе президента Украины сообщили 9 февраля, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, авиация, оборона, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, обстрелы, наступление, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты, Белогоровка
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