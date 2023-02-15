В Луганской области – мощное обострение, особенно – в направлении Белогоровки и Кременной – глава ОВА

В направлении Белогоровки и Кременной очень много обстрелов со стороны оккупантов, отметил Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом 15 февраля в эфире телеканала "Прямий" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

"Мы видим, что идет… достаточно мощное обострение. Особенно – в направлении Белогоровки и направлении Кременной. Очень много обстрелов, подключает уже авиацию враг. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", – сказал Гайдай.

Глава ОВА опроверг информацию, что оккупанты якобы выбили силы обороны Украины "аж за границу административной границы Луганской области" и якобы они "уже держат оборону в Донецкой области".

"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону. Если нужно… могу поехать и сделать видео, как всегда, непосредственно из Луганской области с кременского направления, что все нормально, наши ребята держатся", – резюмировал Гайдай.