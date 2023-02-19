Боррель: Проблема с нехваткой боеприпасов у ВСУ должна быть решена быстро. Это дело нескольких недель

"Сейчас проблема с нехваткой боеприпасов должна быть решена быстро. Это дело нескольких недель", – подчеркнул Боррель.
По его словам, Евросоюз слишком долго принимал критически важные для Украины решения, в том числе по поводу передачи ВСУ танков, "хотя всем известно, что в классической войне невозможно победить без бронетехники".
Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.
"В среднесрочной перспективе мы должны увеличить возможности нашей оборонной промышленности. Но это не произойдет мгновенно", – резюмировал Боррель.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.