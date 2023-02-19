Боррель: Проблема с нехваткой боеприпасов у ВСУ должна быть решена быстро. Это дело нескольких недель

Боррель отметил, что Евросоюз слишком долго принимал критически важные для Украины решения Фото: ЕРА

"Сейчас проблема с нехваткой боеприпасов должна быть решена быстро. Это дело нескольких недель", – подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз слишком долго принимал критически важные для Украины решения, в том числе по поводу передачи ВСУ танков, "хотя всем известно, что в классической войне невозможно победить без бронетехники".

Боррель отметил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Украине то вооружение, которое сейчас есть в их распоряжении, не ожидая пополнения запасов.

"В среднесрочной перспективе мы должны увеличить возможности нашей оборонной промышленности. Но это не произойдет мгновенно", – резюмировал Боррель.