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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупантам приказали жестко экономить боеприпасы – перехват ГУР МО

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Российским оккупантам приказано экономить боеприпасы, выяснила украинская разведка
Российским оккупантам приказано экономить боеприпасы, выяснила украинская разведка
Фото: mil.ru

Российские оккупанты издают приказы, которые могут свидетельствовать о растущем дефиците боеприпасов на позициях захватчиков. Об этом 23 января сообщило Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, опубликовав перехват.

"По всем позициям. Приказ. Жесткая экономия боеприпасов. Издать приказ – жесткая экономия боеприпасов", – сообщает оккупант собеседнику в ответ на вопрос, "подвез ли старшина боеприпасов".

Главное управление разведки Минобороны напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, захватчиков ожидает справедливое возмездие.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократилисьРФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

Согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января 2023 года, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов на некоторых участках фронта уменьшилась на 75%, что является минимумом с 24 февраля 2022 года.

Неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступление в Украине в 2023 году, спрогнозировал 11 января в оперативном аналитическом отчете американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, оккупация, дефицит, разведка, боеприпасы, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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