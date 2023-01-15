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В Белгородской области сдетонировал склад боеприпасов, погибли мобилизованные – росСМИ

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Baza утверждает, что все погибшие мобилизованные
Baza утверждает, что все погибшие – мобилизованные
Фото: ЕРА (архив)

В Белгородской области российские военные разместили боеприпасы в бывшем здании Дома культуры, склад взорвался. Об этом 15 января проинформировало в Telegram со ссылкой на экстренные службы российское "РИА Новости".

"Трое погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza утверждает, что все погибшие и раненые – мобилизованные.

"Взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области. [...] По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского Дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 м² – его около четырех часов тушили пожарные", – пишут россияне.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков ракетами С-300. Также в российском регионе собирают военных (в том числе мобилизованных), которых затем перебрасывают в Украину для участия в захватнической войне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, мобилизация, раненые, боеприпасы, Белгородская область, военнослужащий, погибшие, российские военные
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