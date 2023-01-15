В Белгородской области сдетонировал склад боеприпасов, погибли мобилизованные – росСМИ

"Трое погибли, 13 пострадали в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza утверждает, что все погибшие и раненые – мобилизованные.

"Взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области. [...] По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского Дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 м² – его около четырех часов тушили пожарные", – пишут россияне.