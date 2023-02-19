"Краткосрочные отпуска за взятку в $1 тыс.". В Крыму массово жалуются в минобороны РФ из-за нарушения прав мобилизованных – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, родственники мобилизованных Россией крымчан вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи Фото: EPA

"Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше шести месяцев и любых перспектив в последующие два-три месяца; неудовлетворительные питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи", – сказано в сообщении.

Кроме того, отметили в Генштабе, российские офицеры используют свое служебное положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу "предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в $1 тыс.".

"Министерство обороны Российской Федерации на обращения граждан никак не реагирует", – подытожили в Генштабе ВСУ.