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Казахстанский бизнесмен Джакишев: Мобилизация в России – большая мина под устои власти. Как только люди начнут думать головой, все изменится

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Когда россияне начнут думать головой, все изменится Джакишев
Когда россияне начнут думать головой, все изменится – Джакишев
Фото: EPA

Мобилизация в России может привести в результате к смене власти. Такое мнение высказал казахстанский бизнесмен Мухтар Джакишев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Эта мобилизация – это такая, достаточно большая, мина под устои власти: той, которую они выстроили. Потому что как только наступит момент, когда люди начнут думать головой, все изменится", – сказал он.

По мнению бизнесмена, все авторитарные власти держатся благодаря "своим силовым органам".

"Выходит ОМОН, вышла Нацгвардия – разогнали протестующих и так далее. Но если та же самая Нацгвардия и та же самая милиция начнут думать головой, они вдруг поймут: "А кого мы защищаем вообще? Свои яхты? У нас их нет. Свои зарубежные счета? У нас их нет. Виллы? Тоже нет". И фактически если ты уйдешь с этой работы, то ты окажешься не там, за спиной, а ты окажешься вот здесь: на площади. То есть фактически они защищают власть от себя самих", – добавил Джакишев.

Кроме того, он добавил: надеется, что из-за мобилизации в РФ "закончится возможность воевать", потому что из страны будут уезжать специалисты и будет подорван военно-промышленный комплекс.

"Дело в том, что мобилизация и массовый отъезд из страны в связи с этой мобилизацией – он приводит к тому, что уезжают квалифицированные кадры. И, допустим, сейчас с учетом того, что вооружение и оборудование гораздо более сложные, чем были во времена Второй мировой войны, где могли женщины и подростки заменить квалифицированных рабочих, – сейчас такого не произойдет. Сейчас необходимы квалифицированные работники. Я думаю, вот здесь на самом деле возможности военно-промышленного комплекса России в связи и с мобилизацией, и с отъездом массовым и так далее – они тоже будут подорваны. Я очень сильно надеюсь, что просто-напросто не хватит у России техники и вооружений", – отметил Джакишев.

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Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, мобилизация, война России против Украины, Мухтар Джакишев
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