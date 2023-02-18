Казахстанский бизнесмен Джакишев: Мобилизация в России – большая мина под устои власти. Как только люди начнут думать головой, все изменится

"Эта мобилизация – это такая, достаточно большая, мина под устои власти: той, которую они выстроили. Потому что как только наступит момент, когда люди начнут думать головой, все изменится", – сказал он.

По мнению бизнесмена, все авторитарные власти держатся благодаря "своим силовым органам".

"Выходит ОМОН, вышла Нацгвардия – разогнали протестующих и так далее. Но если та же самая Нацгвардия и та же самая милиция начнут думать головой, они вдруг поймут: "А кого мы защищаем вообще? Свои яхты? У нас их нет. Свои зарубежные счета? У нас их нет. Виллы? Тоже нет". И фактически если ты уйдешь с этой работы, то ты окажешься не там, за спиной, а ты окажешься вот здесь: на площади. То есть фактически они защищают власть от себя самих", – добавил Джакишев.

Кроме того, он добавил: надеется, что из-за мобилизации в РФ "закончится возможность воевать", потому что из страны будут уезжать специалисты и будет подорван военно-промышленный комплекс.

"Дело в том, что мобилизация и массовый отъезд из страны в связи с этой мобилизацией – он приводит к тому, что уезжают квалифицированные кадры. И, допустим, сейчас с учетом того, что вооружение и оборудование гораздо более сложные, чем были во времена Второй мировой войны, где могли женщины и подростки заменить квалифицированных рабочих, – сейчас такого не произойдет. Сейчас необходимы квалифицированные работники. Я думаю, вот здесь на самом деле возможности военно-промышленного комплекса России в связи и с мобилизацией, и с отъездом массовым и так далее – они тоже будут подорваны. Я очень сильно надеюсь, что просто-напросто не хватит у России техники и вооружений", – отметил Джакишев.

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