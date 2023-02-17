Казахстанский бизнесмен Джакишев: Если бы Украина проиграла очень быстро и планы РФ за несколько дней захватить Киев реализовывались, Казахстан уже был бы в составе России

"Я абсолютно четко отдаю себе отчет в том, что если бы Украина проиграла очень быстро и планы России за несколько дней захватить Киев реализовались бы, то уже сейчас, я думаю, мы бы тоже уже были в составе России", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что в РФ уже были заявления от должностных лиц о том, что Казахстан якобы запрещает русский язык.

"Помните, первые заявления о признании Донецка и Луганска высказали коммунисты?.. А 27-го или 28-го января выступил [депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Геннадий] Зюганов со своей речью, в которой он начал обвинять Казахстан, что он занимается тем, что запрещает русский язык, "распоясались вконец" и так далее. И когда первый раз выступали коммунисты по признанию Донецка и Луганска, все говорили: "Ну это же не правящая партия. Чего на них внимание обращать?" В концовке Донецкую и Луганскую область Россия признала: республики эти", – объяснил он.

Поэтому, если бы РФ победила в войне, которую начала против Украины, президент РФ Владимир Путин мог бы вторгнутся в Казахстан, считает Джакишев.

"Я так прогнозирую, что если бы им удалось с Украиной это все... Представляете: в конце января [Путин] выступает с этой речью, до начала вторжения в Украину, – и получается, он дальше просто эту речь продолжает свою, и фактически после того, как здесь закончили, они тут же могут, раскрутив на волне зюгановских этих выступлений, дальше зайти на территорию Казахстана. Понимаете? Поэтому для меня это как бы был очевидный сигнал. Я не знаю, многие это заметили или нет, и вообще с чем это было связано, но я считаю, это все было, скажем так, деталями одного большого плана, который, к счастью, сломался благодаря стойкости украинского народа", – сказал Джакишев.

Он заявил, что Украина воюет и за Казахстан тоже.

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