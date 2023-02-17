Казахстанский бизнесмен Джакишев: Путин, повышая голос, начал на меня наезжать. Но мне было фиолетово. Я повернулся к Назарбаеву: "У нас отношения – старший – младший брат? Или равноправные?"

Джакишев о Путине: После этого мне сказали, что на меня он зуб поимел Фото: Mukhtar Dzhakishev / Facebook

По словам Джакишева, в то время (приблизительно 2005–2008 годы) Казахстан договаривался с РФ о сотрудничестве. Предполагалось, что Казахстан предоставит России доли в совместных предприятиях по добыче урана, а россияне на эту же сумму по деньгам в прибыли предоставят долю в обогатительных предприятиях.

"Россияне вдруг решили слегка обойти нас... Первый скандал был, когда я приехал, помню, в Санкт-Петербург и ко мне приехали в гостиницу [в тот период – глава "Росатома" Сергей] Кириенко и [его советник, экс-глава "Техснабэкспорта" Владимир] Смирнов. И они начали мне говорить, что "вот давай быстро завтра подписываем соглашение". Приносят соглашение. Я начинаю смотреть, и там написано, что мы передаем и создаем совместное предприятие по добыче урана, а Россия рассмотрит возможность того, что они нас пустят в заводы по обогащению. Я сказал: "Я это подписывать не буду", – отметил Джакишев.

Тогда в разговоре он подчеркнул, что если Россия "рассматривает возможность", то и Казахстан будет "рассматривать", а если речь идет о передаче долей, то это также должны делать обе страны, иначе смысла в таком соглашении нет.

"Они говорят: "Вот, завтра мы должны подписать. Путина уже предупредили. Там завтра скандал будет". Я говорю: "Мне какая разница? Это не отвечает интересам нашей страны. С какой стати я должен беспокоиться, что Путин подумает?" – рассказал экс-глава госкомпании.

По его словам, в итоге на встрече присутствовали Путин с Кириенко и Смирновым с одной стороны и тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и он сам – с другой.

"И Путин начал говорить: "Вот у вас там хороший парень, менеджер, но в политике не понимает. Я вот хотел как раз подписать. Это хорошее такое, политическое, должно было быть приглашение..." И начинает, повышая голос, наезжать. Наезжает и смотрит на меня грозно, что-то говорит... Но мне, честно говоря, абсолютно фиолетово было, что он там говорит. Я дослушал это. Потом поворачиваюсь к нашему президенту и говорю: "У нас как отношения вообще? Старший брат – младший брат? Или у нас равноправные отношения?" Он говорит: "Равноправные, конечно". Я говорю: "Ну тогда это соглашение – оно не отвечает духу равноправных отношений", – рассказал Джакишев.

Экс-глава "Казатомпрома" добавил, что тогда на встрече категорически отказался подписывать документ и пообещал, что если его будут заставлять, то он напишет заявление об уходе.

"Ну и президент сам начал: "Нет, нет, у нас равноправные отношения. Давайте тогда доработайте соглашение. Владимир Владимирович, как вы считаете?" – "Давайте, ладно. Если оно сырое – доработайте". И на этом закончилось. Но после этого мне сказали, что на меня он зуб поимел", – поделился Джакишев.

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