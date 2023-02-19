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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море оккупанты сосредоточили два ракетоносителя с залпом в восемь "Калибров" – ВМС ВСУ

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Оккупанты обстреливали Украину "Калибрами" 18 февраля
Оккупанты обстреливали Украину "Калибрами" 18 февраля
Фото: EPA

В Черном море российские оккупанты сосредоточили 10 кораблей, из них два – носители крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общий залп ракетоносителей – восемь ракет.

В Азовском море оккупанты сосредоточили один корабль, а в Средиземном – 10 кораблей, из них пять ракетоносителей с общим залпом в 72 "Калибра".

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслировал канал "1+1", сообщила, что в Черном море находятся те же два ракетоносителя, которые участвовали в атаке оккупантов 18 февраля.

"Один надводный, один подводный. Учитывая, что вчера было выпущено четыре "Калибра", сейчас общий залп может составлять восемь ракет. Но помним о том, что у них еще есть ракетоносители в пунктах базирования, которым для выхода на боевую позицию хватит до трех часов. Хотя мы наблюдаем определенную неуверенность врага в количестве этих ракет, поскольку, по имеющейся информации, они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку, скорее всего, им их уже не хватает", – сказала она.

По ее словам, производство этих ракет не остановлено полностью, но "страдает" от санкций.

"Это говорит о том, что скорость возобновления запасов не такая, как им бы хотелось. Тем не менее была оценка экспертов, что количество "Калибров" у них на уровне около 20%. Это уже критически низкий уровень. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты", – заявила Гуменюк.

Контекст:

18 февраля РФ выпустила по Украине четыре "Калибра". Два из них были сбиты. В Хмельницком ракеты попали в военный объект, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, Азовское море, война России против Украины, корабли
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