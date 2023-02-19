В Черном море оккупанты сосредоточили два ракетоносителя с залпом в восемь "Калибров" – ВМС ВСУ

Общий залп ракетоносителей – восемь ракет.

В Азовском море оккупанты сосредоточили один корабль, а в Средиземном – 10 кораблей, из них пять ракетоносителей с общим залпом в 72 "Калибра".

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслировал канал "1+1", сообщила, что в Черном море находятся те же два ракетоносителя, которые участвовали в атаке оккупантов 18 февраля.

"Один надводный, один подводный. Учитывая, что вчера было выпущено четыре "Калибра", сейчас общий залп может составлять восемь ракет. Но помним о том, что у них еще есть ракетоносители в пунктах базирования, которым для выхода на боевую позицию хватит до трех часов. Хотя мы наблюдаем определенную неуверенность врага в количестве этих ракет, поскольку, по имеющейся информации, они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку, скорее всего, им их уже не хватает", – сказала она.

По ее словам, производство этих ракет не остановлено полностью, но "страдает" от санкций.

"Это говорит о том, что скорость возобновления запасов не такая, как им бы хотелось. Тем не менее была оценка экспертов, что количество "Калибров" у них на уровне около 20%. Это уже критически низкий уровень. Но мы понимаем, что они могут использовать какие-то дополнительные ракеты", – заявила Гуменюк.