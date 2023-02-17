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НАТО перехватил 570 российских военных самолетов в 2022 году – это рекорд

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В начале февраля к воздушному пространству трех стран НАТО Эстонии, Латвии и Литвы приближались боевые российские самолеты, отметили СМИ
В начале февраля к воздушному пространству трех стран НАТО – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались боевые российские самолеты, отметили СМИ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

В 2022 году истребители НАТО совершили 570 вылетов над Европой для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран Альянса – это больше, чем когда-либо прежде.

Об этом 14 февраля сообщил RND со ссылкой на официального представителя НАТО.

Отмечается, что это почти вдвое больше, чем в 2021 году (290 случаев), в основном – над Балтийским морем.

Бывали инциденты, когда российские военные самолеты "проводили рискованные маневры вблизи невооруженных самолетов-разведчиков союзников", указали в Альянсе.

В частности, в ноябре 2022 года российский самолет "небезопасно пролетал" над кораблями НАТО в Балтийском море.

Указывается, что в начале февраля 2023 года за одну неделю было зафиксировано восемь инцидентов, когда к воздушному пространству трех стран Альянса – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались российские боевые самолеты Су-27 или Су-30, иногда – военные транспортники типа Ил-76.

В середине февраля истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета в воздушном пространстве Польши, которые летели из Калининграда (РФ).

СМИ сообщает, что во всех случаях российские пилоты вели себя будто им все равно, что они планируют пролететь над территорией других суверенных государств. Они также не считают нужным давать информацию о том, откуда и куда направляются.

При этом некоторые экипажи военных самолетов РФ отключали транспондеры при приближении к странам НАТО.

Контекст:

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летавших без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов (290) были вызваны полетами российской военной авиации.

Теги: Россия, НАТО, Латвия, Польша, Эстония, Литва, Нидерланды, авиация, рекорд, Калининград, Балтийское море, истребители, самолеты, Европа, Ил-76, Су-27, корабли, экипаж, российские военные, Су-30
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