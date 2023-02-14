Нидерланды перехватили и заставили вернуться назад три российских военных самолета, которые направлялись в воздушное пространство Польши

По данным агентства, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. В министерстве обороны Нидерландов сообщили, что голландские F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов недалеко от польской территории и вывели их назад в РФ.
Российские самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО из Калининграда. После опознания оказалось, что это российский разведывательный лайнер Ил-20М Кут-А, который сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер". Голландские F-35 вели их на расстоянии и передали эскорт партнерам по НАТО, говорится в сообщении.
В минобороны Нидерландов добавили, что в Польше несут боевое дежурство восемь голландских F-35.
7 февраля министерство обороны Литвы сообщало, что истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за четыре дня до этого поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский Ту-154 и три военных самолета. Литовская армия опознала Ту-154, летевший "из основной части России" в Калининград в сопровождении Су-35, МиГ-31 и Су-27.
В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.
В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летавших без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов (290) были вызваны полетами российской военной авиации.
Об аналогичных случаях в 2022 году уже сообщали Эстония и Великобритания.