Нидерланды перехватили и заставили вернуться назад три российских военных самолета, которые направлялись в воздушное пространство Польши

По данным агентства, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. В министерстве обороны Нидерландов сообщили, что голландские F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов недалеко от польской территории и вывели их назад в РФ.

Российские самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО из Калининграда. После опознания оказалось, что это российский разведывательный лайнер Ил-20М Кут-А, который сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер". Голландские F-35 вели их на расстоянии и передали эскорт партнерам по НАТО, говорится в сообщении.

В минобороны Нидерландов добавили, что в Польше несут боевое дежурство восемь голландских F-35.

7 февраля министерство обороны Литвы сообщало, что истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за четыре дня до этого поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский Ту-154 и три военных самолета. Литовская армия опознала Ту-154, летевший "из основной части России" в Калининград в сопровождении Су-35, МиГ-31 и Су-27.