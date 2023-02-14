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Нидерланды перехватили и заставили вернуться назад три российских военных самолета, которые направлялись в воздушное пространство Польши

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В Польше несут боевое дежурство восемь голландских F-35
В Польше несут боевое дежурство восемь голландских F-35
Фото: f35.com

Истребители армии Нидерландов перехватили три российских военных самолета вблизи Польши. Об этом 14 февраля сообщает Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел поздно вечером 13 февраля. В министерстве обороны Нидерландов сообщили, что голландские F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов недалеко от польской территории и вывели их назад в РФ.

Российские самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО из Калининграда. После опознания оказалось, что это российский разведывательный лайнер Ил-20М Кут-А, который сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер". Голландские F-35 вели их на расстоянии и передали эскорт партнерам по НАТО, говорится в сообщении.

В минобороны Нидерландов добавили, что в Польше несут боевое дежурство восемь голландских F-35.

7 февраля министерство обороны Литвы  сообщало, что истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за четыре дня до этого поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский Ту-154 и три военных самолета. Литовская армия опознала Ту-154, летевший "из основной части России" в Калининград в сопровождении Су-35, МиГ-31 и Су-27.

Контекст:

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летавших без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов (290) были вызваны полетами российской военной авиации.

Об аналогичных случаях в 2022 году уже сообщали Эстония и Великобритания

Теги: Россия, НАТО, Польша, Нидерланды, истребители, Су-27, F-35, Ил-20
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