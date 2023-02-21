"Россия – психопатическое государство". В Офисе президента рассказали, чего ждать от российских оккупантов к годовщине вторжения в Украину

Подоляк убежден, что украинцы выдержат все российские атаки – и настоящие, и фейковые Фото: president.gov.ua

По мнению Подоляка, украинцам следует быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги 24 февраля, вероятным атакам дронами, ракетами и фейковым заявлениям о продвижении оккупантов вглубь страны.

"Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную окраску", – сказал он.

Советник главы ОП заметил, что объяснил, что "Россия – это психопатическое государство", ненавидящее весь демократический мир.

"Они просто убивают Украину и понимают, что никаких военных целей не существует. Президент [Украины] Владимир Зеленский абсолютно прав в том, что говорит о попытке реванша России,", – подчеркнул он.

Советник главы ОП также призвал "просто сохранять спокойствие".

Подоляк отметил, что ожидать от России какого-либо понимания ситуации, в которой она оказалась, не следует.

"Там не с кем разговаривать, не о чем разговаривать и о чем-то договариваться, потому что они все это не выполняют", – пояснил он.

По его мнению, любые договоренности россияне будут использовать только как средство для того, чтобы на время остановить интенсивность боев, провести "определенные апгрейды" и после этого опять пойти уничтожать Украину.

Советник ОП подчеркнул, что украинцы мужественно противостоят оккупантам и это сопротивление было бы более эффективным, если бы Украина получала необходимое оружие для атак.

"Россия не понимает ничего, кроме силовых действий встречного типа. На мой взгляд, для того, чтобы шокировать Россию, нужно существенно увеличить количество убитых россиян", – резюмировал Подоляк и добавил, что для этого нужно в два или три раза больше снарядов на поле боя.

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.