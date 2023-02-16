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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это как на воровской сходке принять решение о "законности владения украденным". Подоляк раскритиковал заседание Госдумы РФ по случаю годовщины вторжения в Украину

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Подоляк напомнил российским парламентариям, что точку в "дискуссии" о статусе временно оккупированных украинских территорий поставят ВСУ
Подоляк напомнил российским парламентариям, что точку в "дискуссии" о статусе временно оккупированных украинских территорий поставят ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 16 февраля в Twitter о неуместности повестки дня заседания российского парламента, где накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину собираются обсудить некую "интеграцию" временно оккупированных территорий

"Парламент России к годовщине начала войны проведет "внеплановое торжественное заседание", чтобы обсудить "интеграцию новых (оккупированных) регионов". Это как на воровской сходке принять решение о "законности владения украденным". Называйте вещи своими именами. И подождите резолюции ВСУ", – написал Подоляк.

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября 2022 года "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября 2022 года признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

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