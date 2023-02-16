"Это как на воровской сходке принять решение о "законности владения украденным". Подоляк раскритиковал заседание Госдумы РФ по случаю годовщины вторжения в Украину

Подоляк напомнил российским парламентариям, что точку в "дискуссии" о статусе временно оккупированных украинских территорий поставят ВСУ

"Парламент России к годовщине начала войны проведет "внеплановое торжественное заседание", чтобы обсудить "интеграцию новых (оккупированных) регионов". Это как на воровской сходке принять решение о "законности владения украденным". Называйте вещи своими именами. И подождите резолюции ВСУ", – написал Подоляк.

Парламент Рф до річниці початку війни проведе «позапланове урочисте засідання», щоб обговорити «інтеграцію нових (окупованих) регіонів»… Це як на злодійській сходці прийняти рішення про «законність володіння вкраденим». Називайте речі своїми іменами. І почекайте резолюції ЗСУ… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 16, 2023

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.