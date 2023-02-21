Премьер Италии о речи Путина: Обычная пропаганда. Факты совсем другие

"Часть моего сердца надеялась, что он скажет другие слова. То, что мы услышали сегодня утром, — обычная пропаганда, но факты совсем другие. Он сказал, что работает на дипломатию, чтобы избежать конфликта, но правда в том, что есть кто-то, кто является захватчиком, и кто-то, кто защищается. Парадокс в том, что тот, кто является жертвой этой агрессии, все еще пытается представить мирный план", – сказала она.
Мелони добавила, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским она спросит, чем еще может помочь Италия. Она подчеркнула, что украинцы воюют в том числе и за Европу.
Премьер-министр Италии подписала в Ирпене флаг Украины, оставив посвящение: "На вашей стороне!", пишет издание.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля прибыла в Украину.
21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.
В своем выступлении Путин заявил, что, "несмотря на угрозы", не будет отменять выборы в РФ. Очередные выборы в местные и региональные органы власти запланированы в РФ на 10 сентября текущего года. Президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года.
Также президент РФ объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении наступательных вооружений.