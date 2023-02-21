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Премьер Италии о речи Путина: Обычная пропаганда. Факты совсем другие

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Мелони заявила, что надеялась на "другие слова" от Путина
Мелони заявила, что надеялась на "другие слова" от Путина
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время посещения Ирпеня Киевской области прокомментировала речь президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ. Об этом сообщает La Stampa 21 февраля.

"Часть моего сердца надеялась, что он скажет другие слова. То, что мы услышали сегодня утром, — обычная пропаганда, но факты совсем другие. Он сказал, что работает на дипломатию, чтобы избежать конфликта, но правда в том, что есть кто-то, кто является захватчиком, и кто-то, кто защищается. Парадокс в том, что тот, кто является жертвой этой агрессии, все еще пытается представить мирный план", – сказала она.

Мелони добавила, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским она спросит, чем еще может помочь Италия. Она подчеркнула, что украинцы воюют в том числе и за Европу.

Премьер-министр Италии подписала в Ирпене флаг Украины, оставив посвящение: "На вашей стороне!", пишет издание.

Контекст:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля прибыла в Украину.

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

В своем выступлении Путин заявил, что, "несмотря на угрозы", не будет отменять выборы в РФОчередные выборы в местные и региональные органы власти запланированы в РФ на 10 сентября текущего года. Президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года.

Также президент РФ объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении наступательных вооружений.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Италия, российская пропаганда, война России против Украины, визит, обращение, Джорджа Мелони
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