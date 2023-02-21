Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Украину

Она планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для меня большая честь, я должна быть здесь. Я полна решимости понять, что нужно этим людям. Я думаю, что правильно быть здесь, чтобы подтвердить позицию итальянского правительства и, возможно, также лично осознать, что нужно людям, борющимся за свободу", – сказала политик после выхода из поезда.

По данным СМИ, Мелони также намерена посетить Бучу Киевской области.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.