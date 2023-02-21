Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Украину

Она планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Для меня большая честь, я должна быть здесь. Я полна решимости понять, что нужно этим людям. Я думаю, что правильно быть здесь, чтобы подтвердить позицию итальянского правительства и, возможно, также лично осознать, что нужно людям, борющимся за свободу", – сказала политик после выхода из поезда.
По данным СМИ, Мелони также намерена посетить Бучу Киевской области.
"Doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e rendersi conto di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà". Così Giorgia Meloni scendendo dal treno: "È diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire". #ANSA pic.twitter.com/g3fU9RWnAa— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.
В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.