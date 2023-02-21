"Большое наступление России погасло – Данилов

Секретарь СНБО ответил на вопрос, изменилось ли что-то в планах россиян совершить "большое наступление".

"Словосочетание "большое [наступление]", как они хотели, оно погасло. "Большое наступление", как они планировали, продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну", – сказал он.

По словам Данилова, на заседании Ставки верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского 21 февраля обсуждался этот вопрос.

"Мі его обсуждаем как минимум 2-3 раза в неделю. Понимаем, что происходит. Отпор агрессору обязательно будет дан, шансов победить у них ноль", – заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что контрнаступление украинских сил произойдет тогда, когда на Ставке будет принято соответствующее решение, когда будут заслушаны доклады в военнослужащих, разведки и всех представителей секрета безопасности и обороны.

"Решение о том, когда проводить наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", – подчеркнул Данилов.