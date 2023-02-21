"Большое наступление России погасло – Данилов

Секретарь СНБО ответил на вопрос, изменилось ли что-то в планах россиян совершить "большое наступление".
"Словосочетание "большое [наступление]", как они хотели, оно погасло. "Большое наступление", как они планировали, продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну", – сказал он.
По словам Данилова, на заседании Ставки верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского 21 февраля обсуждался этот вопрос.
"Мі его обсуждаем как минимум 2-3 раза в неделю. Понимаем, что происходит. Отпор агрессору обязательно будет дан, шансов победить у них ноль", – заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что контрнаступление украинских сил произойдет тогда, когда на Ставке будет принято соответствующее решение, когда будут заслушаны доклады в военнослужащих, разведки и всех представителей секрета безопасности и обороны.
"Решение о том, когда проводить наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", – подчеркнул Данилов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил Резников 13 января в интервью ВВС.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
19 февраля издание Рolitico со ссылкой на источники в Белом доме написало, что официальный Вашингтон призывает президента Украины Владимира Зеленского не откладывать контрнаступление, пока поставки оружия с Запада идут постоянно и беспрепятственно.