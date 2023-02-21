ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россиянам ни полтора, ни три, ни 33 года не хватит, чтобы захватить Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк: Не читайте русских газет. Не слушайте этих подонков
Яценюк: Не читайте русских газет. Не слушайте этих подонков
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

В России уже поняли, что быстрой победы над Украиной не получилось, и начинают понимать, что, "кажется, вообще победы не получится". Такое мнение выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В ходе интервью Гордон процитировал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, оценивая перспективы российского наступления, заявил в феврале 2023 года, что России "нужно еще хотя бы годика полтора-два поработать", чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Чтобы дойти до Днепра, по мнению Пригожина, России нужно три года. 

Яценюк, комментируя этим слова, подчеркнул, что Пригожин – террорист, преступник, который должен быть привлечен к ответственности Международным уголовным судом, а его преступная группировка – часть российской нацистской военной машины. 

"Вот, знаете, говорят: есть какая-то частная военная компания "Вагнер". Я не знаю вообще, есть ли в России что-нибудь частное. Потому что у них, даже если и частная собственность, она все равно принадлежит Кремлю. Она только на тебя может быть зарегистрирована, а по факту там примут решение отобрать, оставить, что-то дать, кого-то коррумпировать, кому-то что-то подарить", – сказал он.

По его мнению, ЧВК "Вагнер" можно разграничивать с российской армией только условно, так эта "частная компания" возглавляется другом президента РФ Владимира Путина. 

"А о том, что он там может говорить, – ну, наверное, это отражение, в частности, и их новой политики, которая говорит о том, что – да, быстрой победы не получилось, и, кажется, вообще победы не получится. Поэтому такие тезисы, которые они сейчас выпускают, – свидетельство ничего другого, как того, что к ним пришла реальность. К ним пришла реальность и понимание того, что эта война пошла не по плану", –  сказл Яценюк.

По его мнению, личные последствия этой войны для таких, как Пригожин, "могут быть просто катастрофическими".

"А относительно того, сколько им нужно лет – полтора или три года, – им ни полтора, ни три, ни 33 [года] не хватит для того, чтобы захватить Украину. Так, как им и не хватило, как они думали, нескольких недель для того, чтобы захватить Украину. Поэтому не читайте русских газет. Не слушайте этих подонков. Разве только для такого – общего – впечатления", – подытожил политик. 

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. По оценке Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны РФ потеряла более 140 тыс. военнослужащих и тысячи единиц военной техники. 

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе. Согласно заявлениям украинских властей, РФ в феврале начала новую волну наступления. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, вторжение, наступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (51288)
2
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (26014)
3
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5881)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (5459)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4480)
6
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (4179)
7
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2816)
8
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (2758)
 
 
 
 