Яценюк: Россиянам ни полтора, ни три, ни 33 года не хватит, чтобы захватить Украину

В ходе интервью Гордон процитировал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, оценивая перспективы российского наступления, заявил в феврале 2023 года, что России "нужно еще хотя бы годика полтора-два поработать", чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Чтобы дойти до Днепра, по мнению Пригожина, России нужно три года.

Яценюк, комментируя этим слова, подчеркнул, что Пригожин – террорист, преступник, который должен быть привлечен к ответственности Международным уголовным судом, а его преступная группировка – часть российской нацистской военной машины.

"Вот, знаете, говорят: есть какая-то частная военная компания "Вагнер". Я не знаю вообще, есть ли в России что-нибудь частное. Потому что у них, даже если и частная собственность, она все равно принадлежит Кремлю. Она только на тебя может быть зарегистрирована, а по факту там примут решение отобрать, оставить, что-то дать, кого-то коррумпировать, кому-то что-то подарить", – сказал он.

По его мнению, ЧВК "Вагнер" можно разграничивать с российской армией только условно, так эта "частная компания" возглавляется другом президента РФ Владимира Путина.

"А о том, что он там может говорить, – ну, наверное, это отражение, в частности, и их новой политики, которая говорит о том, что – да, быстрой победы не получилось, и, кажется, вообще победы не получится. Поэтому такие тезисы, которые они сейчас выпускают, – свидетельство ничего другого, как того, что к ним пришла реальность. К ним пришла реальность и понимание того, что эта война пошла не по плану", – сказл Яценюк.

По его мнению, личные последствия этой войны для таких, как Пригожин, "могут быть просто катастрофическими".

"А относительно того, сколько им нужно лет – полтора или три года, – им ни полтора, ни три, ни 33 [года] не хватит для того, чтобы захватить Украину. Так, как им и не хватило, как они думали, нескольких недель для того, чтобы захватить Украину. Поэтому не читайте русских газет. Не слушайте этих подонков. Разве только для такого – общего – впечатления", – подытожил политик.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

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