"Говно кипит, кровь бурлит, но вопросы остаются". Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов

"Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. И это серьезнейшая проблема… Причем я знаю склады, знаю номера партий, номера ящиков, четко понимаю, где и что находится, и знаю о том, что эти боеприпасы есть. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Вес тонет и вянет. Никакие решения не принимаются", – сказал Пригожин.

Он добавил, что не понимает, откуда взялись "лимиты".

"Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, говоря о том, что "вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вот там – показывают пальцем вверх и закатывают глаза, – поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, и тогда ваши бойцы получат боеприпасы", – рассказал владелец ЧВК "Вагнер".

Он добавил, что когда российскими войсками, воюющими в Украине, в конце 2022 года командовал генерал армии Сергей Суровикин, у военной компании "не было проблем с боеприпасами даже несмотря на то, что промышленность скрипела".

По его словам, из-за "снарядного голода" на поле боя умирает в два раза больше военных.

Пригожин также заявил, что "каждый день" пишет заявки на предоставление боеприпасов.

"Неужели совести нету, чтобы прекратить вы...ться, как муха на стекле, прекратить строить козни?.. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и Жучек отдыхать по Дубаям. Не стесняясь ничего. В тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу – дайте боеприпасы", – сказал он.