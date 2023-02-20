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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Говно кипит, кровь бурлит, но вопросы остаются". Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов

Пригожин: Я просто прошу дайте боеприпасы
Пригожин: Я просто прошу – дайте боеприпасы
Фото: EPA

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что российское военное руководство не выделяет вагнеровцам необходимые боеприпасы. Об этом он 20 февраля сказал в заявлении, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram.

"Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. И это серьезнейшая проблема… Причем я знаю склады, знаю номера партий, номера ящиков, четко понимаю, где и что находится, и знаю о том, что эти боеприпасы есть. Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Вес тонет и вянет. Никакие решения не принимаются", – сказал Пригожин.

Он добавил, что не понимает, откуда взялись "лимиты". 

"Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, говоря о том, что "вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вот там – показывают пальцем вверх и закатывают глаза, – поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, и тогда ваши бойцы получат боеприпасы", – рассказал владелец ЧВК "Вагнер".

Он добавил, что когда российскими войсками, воюющими в Украине, в конце 2022 года командовал генерал армии Сергей Суровикин, у военной компании "не было проблем с боеприпасами даже несмотря на то, что промышленность скрипела".

По его словам, из-за "снарядного голода" на поле боя умирает в два раза больше военных. 

Пригожин также заявил, что "каждый день" пишет заявки на предоставление боеприпасов.

"Неужели совести нету, чтобы прекратить вы...ться, как муха на стекле, прекратить строить козни?.. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и Жучек отдыхать по Дубаям. Не стесняясь ничего. В тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу – дайте боеприпасы", – сказал он.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, в котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов"По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов. 

Теги: военные, боеприпасы, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, войска, ЧВК
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