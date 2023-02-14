"Я придумал, я управлял". Пригожин впервые признал, что создал "фабрику троллей"

Пригожин официально подтвердил, что придумал и создал так называемую "фабрику троллей" - один из инструментов российской пропаганды Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время", – подтвердил Пригожин.

Он добавил, что эта компания, известная также как "фабрика троллей" была создана якобы для "защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

В конце июля 2022 года в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.

В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, однако российские власти отрицали вмешательство.

Представители Пригожина в 2017 году также отрицали, что "Агентство интернет-исследований" причастно к вмешательству в американские выборы, опровергалась и причастность бизнесмена к "фабрике троллей", писало российское информагентство РБК.

Пригожин 7 ноября 2022 года в комментарии Russia News заявил, что Россия "вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться" в выборы в США.