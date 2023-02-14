"Я придумал, я управлял". Пригожин впервые признал, что создал "фабрику троллей"

"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время", – подтвердил Пригожин.
Он добавил, что эта компания, известная также как "фабрика троллей" была создана якобы для "защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".
В конце июля 2022 года в Госдепартаменте США заявили о готовности выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В Госдепе утверждают, что Пригожин финансировал "Агентство интернет-исследований" через ряд подконтрольных ему фирм. "Фабрика троллей" начала операции по вмешательству в политическую систему США в 2014 году, включая президентские выборы в США в 2016 году.
В США считают, что вмешательство в американские выборы было санкционировано руководством РФ, однако российские власти отрицали вмешательство.
Представители Пригожина в 2017 году также отрицали, что "Агентство интернет-исследований" причастно к вмешательству в американские выборы, опровергалась и причастность бизнесмена к "фабрике троллей", писало российское информагентство РБК.
Пригожин 7 ноября 2022 года в комментарии Russia News заявил, что Россия "вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться" в выборы в США.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. Он является создателем российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", что бизнесмен признал официально только в сентябре 2022 года.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям).
Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции. Кроме того, санкции против Пригожина в разное время ввели Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.