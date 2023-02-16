"Полностью отрезаны от поставок". Боевики ЧВК "Вагнер" жалуются на нехватку боеприпасов

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов... Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся", – говорит на видео один из боевиков.

По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Видео с боевиками прокомментировал и основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, боевикам уже передали "не в долг, а безвомездно" 128 120-ти миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.

"Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать", – добавил он.