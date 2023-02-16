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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Полностью отрезаны от поставок". Боевики ЧВК "Вагнер" жалуются на нехватку боеприпасов

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Боевикам "Вагнера" приходится выпрашивать боеприпасы у собственного минобороны
Боевикам "Вагнера" приходится выпрашивать боеприпасы у собственного минобороны
Скриншот: Baza / Telegram

Боевики ЧВК "Вагнер", воюющие против Украины на стороне России, жалуются на нехватку боеприпасов. Соответствующее видео от артиллерийского подразделения ЧВК опубликовал 16 февраля Telegram-канал Baza.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов... Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть и мы в них остро нуждаемся", – говорит на видео один из боевиков.

По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Видео с боевиками прокомментировал и основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, боевикам уже передали "не в долг, а безвомездно" 128 120-ти миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.

"Что касается нормальных поставок, я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать", – добавил он.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, боевики, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК, гаубица
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