За сутки силы обороны Украины ликвидировали больше 750 оккупантов – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 3,3 тыс танков РФ
Фото: ЕРА
С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили около 144 440 российских захватчиков, в том числе 760 – за последние сутки. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 21 февраля в Facebook.
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