Россия несет большие потери на Донбассе, пытаясь добиться успеха к годовщине вторжения – британская разведка

К годовщине вторжения Россия будет утверждать, что захватила Бахмут – минобороны Великобритании Фото: ЕРА

По ее данным, потери российской армии остаются большими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, элитные 1155-я и 40-я бригады морской пехоты лишились большого количества личного состава и, скорее всего, утратили эффективность.

По мере приближения годовщины вторжения оккупанты испытывают возрастающее политическое давление со стороны Кремля, считают в разведке. Если весеннее наступление РФ не принесет результатов, то напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет, говорится в сообщении.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимо от реальности на местах", – считают в минобороны Великобритании.