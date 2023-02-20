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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия несет большие потери на Донбассе, пытаясь добиться успеха к годовщине вторжения – британская разведка

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К годовщине вторжения Россия будет утверждать, что захватила Бахмут минобороны Великобритании
К годовщине вторжения Россия будет утверждать, что захватила Бахмут – минобороны Великобритании
Фото: ЕРА

Угледар и Бахмут в Донецкой области, а также Кременная в Луганской области остаются главными горячими точками украинского фронта. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 20 февраля в Twitter.

По ее данным, потери российской армии остаются большими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, элитные 1155-я и 40-я бригады морской пехоты лишились большого количества личного состава и, скорее всего, утратили эффективность.

По мере приближения годовщины вторжения оккупанты испытывают возрастающее политическое давление со стороны Кремля, считают в разведке. Если весеннее наступление РФ не принесет результатов, то напряженность внутри российского руководства, вероятно, возрастет, говорится в сообщении.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимо от реальности на местах", – считают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

14 января 2023 года глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута. Бои в районе города идут с лета 2022 года. 

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, говорится в сообщении.

Теги: Великобритания, Луганская область, Донецкая область, Кремль, Донбасс, разведка, армия РФ, война России против Украины, Бахмут, Кременная, Угледар, российские оккупанты
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