Зеленский: Нам важно отстоять Бахмут, но не любой ценой

Отвечая на вопрос, стоит ли терять людей, защищая "небольшой город Бахмут", Зеленский сказал, что таких городов, разрушенных российскими оккупантами, на Донбассе много.

Президент продолжил, что "для нас важно отстоять его, но не любой ценой и не так, чтобы все погибли".

По оценке Зеленского, войска РФ в случае захвата Бахмута будут двигаться в сторону Краматорска и Славянска, пытаться выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей "и вплоть до Днепра, если смогут". Украина будет давать отпор и готовиться тем временем к контратаке, сказал он.