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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нам важно отстоять Бахмут, но не любой ценой

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Ожесточенные бои в районе Бахмута идут с лета прошлого года
Ожесточенные бои в районе Бахмута идут с лета прошлого года
Фото: ЕРА

Украина будет бороться за Бахмут Донецкой области до тех пор, пока это будет целесообразно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera, которое вышло 19 февраля.

Отвечая на вопрос, стоит ли терять людей, защищая "небольшой город Бахмут", Зеленский сказал, что таких городов, разрушенных российскими оккупантами, на Донбассе много. 

Президент продолжил, что "для нас важно отстоять его, но не любой ценой и не так, чтобы все погибли".

По оценке Зеленского, войска РФ в случае захвата Бахмута будут двигаться в сторону Краматорска и Славянска, пытаться выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей "и вплоть до Днепра, если смогут". Украина будет давать отпор и готовиться тем временем к контратаке, сказал он. 

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута. Бои в районе города идут с лета 2022 года. 

Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, до начала полномасштабной войны в Бахмуте проживало более 70 тыс. человек. 1 февраля 2023 года в полиции сообщали, что в городе остаются 5990 человек, 200 из которых дети.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 16 февраля призвала гражданских срочно эвакуироваться из города

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Краматорск, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление
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