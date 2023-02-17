В Бахмуте, где идут тяжелые бои, остаются 6 тыс. гражданских. Верещук призвала их срочно эвакуироваться

Верещук рассказала, что только в четверг в городе погибло пять гражданских, а еще девять получили ранения.
"В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тыс. гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным", – написала она.
Верещук призвала гражданских эвакуироваться немедленно.
"Потому что когда вы остаетесь в городе, то: во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами, во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, нацполиция, волонтеры)", – подчеркнула она.
Еще один аргумент в пользу эвакуации – гражданские, которые остаются в городе, по словам Верещук, мешают "нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности" – они вынуждены постоянно учитывать безопасность гражданских.
"Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете", – резюмировала вице-премьер, обращаясь к мирному населению.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.
14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, до начала полномасштабной войны в Бахмуте проживало более 70 тыс. человек. 1 февраля 2023 года в полиции сообщали, что в городе остаются 5990 человек, 200 из которых дети.