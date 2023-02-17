В Бахмуте, где идут тяжелые бои, остаются 6 тыс. гражданских. Верещук призвала их срочно эвакуироваться

До начала полномасштабной войны в Бахмуте жили более 70 тыс. человек Фото: ЕРА

Верещук рассказала, что только в четверг в городе погибло пять гражданских, а еще девять получили ранения.

"В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тыс. гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным", – написала она.

Верещук призвала гражданских эвакуироваться немедленно.

"Потому что когда вы остаетесь в городе, то: во-первых, подвергаете опасности себя и своих близких, особенно детей, которые вынуждены оставаться вместе с вами, во-вторых, создаете дополнительные проблемы и риски всем людям, которые пытаются вам там помогать (военные, нацполиция, волонтеры)", – подчеркнула она.

Еще один аргумент в пользу эвакуации – гражданские, которые остаются в городе, по словам Верещук, мешают "нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности" – они вынуждены постоянно учитывать безопасность гражданских.

"Поэтому, призываю вас немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться, вы хорошо знаете", – резюмировала вице-премьер, обращаясь к мирному населению.