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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен вагнеровца – ГПСУ

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В полуразрушенном Бахмуте продолжаются упорные бои, в которых принимают участие и украинские пограничники
В полуразрушенном Бахмуте продолжаются упорные бои, в которых принимают участие и украинские пограничники
Фото: EPA

Бойцы Государственной пограничной службы Украины 15 февраля в ходе боев под Бахмутом Донецкой области захватили опорный пункт россиян и взяли в плен наемника из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает 16 февраля пресс-служба ГПСУ.

"Вчера боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции оккупантов под Бахмутом. Наши защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов, вошли во вражеский тыл и атаковали оккупантов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что в результате успешной атаки из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти захватчиков, еще одного взяли в плен.

Накануне украинские пограничники ликвидировали в Донецкой области более 60 оккупантов.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

В январе 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

По данным Генштаба ВСУ на утро 15 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 770 российских оккупантов (почти 700 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, оборона, пограничники, ГПСУ, наемники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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