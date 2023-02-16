Пограничники под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен вагнеровца – ГПСУ

В полуразрушенном Бахмуте продолжаются упорные бои, в которых принимают участие и украинские пограничники Фото: EPA

"Вчера боевой разведывательный дозор пограничников совершил налет на позиции оккупантов под Бахмутом. Наши защитники боем захватили один из вражеских опорных пунктов, вошли во вражеский тыл и атаковали оккупантов", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что в результате успешной атаки из стрелкового оружия были ликвидированы до пяти захватчиков, еще одного взяли в плен.

Накануне украинские пограничники ликвидировали в Донецкой области более 60 оккупантов.