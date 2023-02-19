Россияне в течение суток интенсивно обстреливали Авдеевку, ударили из "Смерчей" по Украинску – ОВА

"Интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке – город подвергся двум артобстрелам и двум обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома – точные последствия выясняем", – написал Кириленко.
Днем 18 февраля враг ударил из "Смерчей" по Украинску. Повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа.
Два дома повреждены в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайского Очеретинской общины. Также повреждены две многоэтажки в Дружковке и один частный дом в Иванополье.
Кроме того, зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Угледара, Пречистовки, Северской общины.
По данным Кириленко, за сутки в результате российских обстрелов ранены два мирных жителя Донецкой области: в Бахмуте и Воздвиженке.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.