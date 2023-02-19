Россияне в течение суток интенсивно обстреливали Авдеевку, ударили из "Смерчей" по Украинску – ОВА

За сутки обстрелами в Донецкой области повреждены или разрушены десятки домов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Интенсивный огонь россияне вели по Авдеевке – город подвергся двум артобстрелам и двум обстрелам из "Градов". Поврежден Дом культуры и многочисленные жилые дома – точные последствия выясняем", – написал Кириленко.

Днем 18 февраля враг ударил из "Смерчей" по Украинску. Повреждены 19 жилых домов, школа и спортивная школа.

Два дома повреждены в Курахово, есть попадание по одной из улиц Первомайского Очеретинской общины. Также повреждены две многоэтажки в Дружковке и один частный дом в Иванополье.

Кроме того, зафиксированы вражеские обстрелы в окрестностях Угледара, Пречистовки, Северской общины.

По данным Кириленко, за сутки в результате российских обстрелов ранены два мирных жителя Донецкой области: в Бахмуте и Воздвиженке.