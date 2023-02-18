В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя, по Покровску нанесен очередной ракетный удар – ОВА

"На горловском направлении один человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов. В Торецкой общине ранены три человека, еще один – в Бахмуте. В Соледарской громаде повреждены три дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздоловки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде", – написал Кириленко.
По его словам, накануне ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску.
"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал глава обладминистрации.
На донецком направлении, по его информации, под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, а также окраины Очеретинской общины.
"На лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской общины, Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших", – добавил Кириленко.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.