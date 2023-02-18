В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя, по Покровску нанесен очередной ракетный удар – ОВА

В Донецкой области за сутки добавилось разрушений от российских обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"На горловском направлении один человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов. В Торецкой общине ранены три человека, еще один – в Бахмуте. В Соледарской громаде повреждены три дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздоловки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде", – написал Кириленко.

По его словам, накануне ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску.

"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал глава обладминистрации.

На донецком направлении, по его информации, под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, а также окраины Очеретинской общины.

"На лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской общины, Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших", – добавил Кириленко.