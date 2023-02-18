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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя, по Покровску нанесен очередной ракетный удар – ОВА

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В Донецкой области за сутки добавилось разрушений от российских обстрелов
В Донецкой области за сутки добавилось разрушений от российских обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Три мирных жителя Донецкой области погибли и пятеро получили ранения из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко утром 18 февраля.

"На горловском направлении один человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов. В Торецкой общине ранены три человека, еще один – в Бахмуте. В Соледарской громаде повреждены три дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздоловки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде", – написал Кириленко.

По его словам, накануне ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску.

"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал глава обладминистрации.

На донецком направлении, по его информации, под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, а также окраины Очеретинской общины.

"На лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской общины, Торское и Заречное Лиманской громады – без пострадавших", – добавил Кириленко.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны. 

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Теги: Донецкая область, раненые, Бахмутка, обстрелы, война России против Украины, Покровск, погибшие, Павел Кириленко
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