Оккупанты наступают на востоке Украины, на севере сохраняют военное присутствие – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, на волынском, полесском, северском и слобожанском [...] сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает населенные пункты в разных регионах Украины. Так, на купянском и лиманском направлениях он обстрелял районы 12 населенных пунктов, на бахмутском и запорожском – восьми на каждом направлении, на авдеевском и шахтерском – 15, на херсонском – пяти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)