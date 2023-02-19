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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на востоке Украины, на севере сохраняют военное присутствие – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, враг пытается наступать на пяти направлениях
По данным Генштаба ВСУ, враг пытается наступать на пяти направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать в направлении Купянска Харьковской области, Авдеевки, Шахтерского, Лимана и Бахмута Донецкой области. Об этом 19 февраля в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, на волынском, полесском, северском и слобожанском [...] сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает населенные пункты в разных регионах Украины. Так, на купянском и лиманском направлениях он обстрелял районы 12 населенных пунктов, на бахмутском и запорожском – восьми на каждом направлении, на авдеевском и шахтерском – 15, на херсонском – пяти.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07rC6j12ejgCZr11p7SHDYp9LDSYUw6a47DPt6Wii1DQXxGe8z3XMzquDd758iFo8l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Авдеевка, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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