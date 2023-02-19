Оккупанты наступают на востоке Украины, на севере сохраняют военное присутствие – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, на волынском, полесском, северском и слобожанском [...] сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских войск", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что противник обстреливает населенные пункты в разных регионах Украины. Так, на купянском и лиманском направлениях он обстрелял районы 12 населенных пунктов, на бахмутском и запорожском – восьми на каждом направлении, на авдеевском и шахтерском – 15, на херсонском – пяти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.