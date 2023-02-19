У россиян проблемы с логистикой, системы С-300 отправляют на ремонт в РФ – Генштаб ВСУ

Оккупантам приходится везти свои С-300 с фронта обратно в Россию, чтобі отремонтировать Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

"Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", – рассказали в Генштабе.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия так и не избавилась от проблем, которые были у ее войск еще год назад, заявил 13 февраля координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

В частности, Кирби назвал проблемы с логистикой, поддержкой, интеграцией совместных боевых действий, личным составом, сплоченностью подразделений. "Я мог бы продолжать и продолжать", – добавил он.