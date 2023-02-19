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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У россиян проблемы с логистикой, системы С-300 отправляют на ремонт в РФ – Генштаб ВСУ

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Оккупантам приходится везти свои С-300 с фронта обратно в Россию, чтобі отремонтировать
Оккупантам приходится везти свои С-300 с фронта обратно в Россию, чтобі отремонтировать
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

У российских оккупантов возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 февраля.

"Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", – рассказали в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dMqh5ip1xj98xdPrUQ1P7dsrNYJCTHd7bw9BqJqh83EwRG8WR9fF26pEDNesUkasl

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия так и не избавилась от проблем, которые были у ее войск еще год назад, заявил 13 февраля координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. 

В частности, Кирби назвал проблемы с логистикой, поддержкой, интеграцией совместных боевых действий, личным составом, сплоченностью подразделений. "Я мог бы продолжать и продолжать", – добавил он. 

Контекст:

Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и Запорожской области. Также регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская (по ней ракеты запускаются из Белгорода) и Николаевская области.

Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

4 сентября 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.

Теги: Генштаб ВСУ, вооружение, военная техника, война России против Украины, С-300, логистика
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