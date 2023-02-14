Кирби о проблемах российских войск: Путин меняет генералов, как я меняю носки

Кирби: Я мог бы продолжать и продолжать. Российская армия все еще не преодолела эти проблемы Фото: EPA

Журналисты спросили, есть ли какие-то изменения в принятии решений президентом РФ Владимиром Путиным, "а также его власти в собственной стране" по мере приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кирби отметил, что "не может проникнуть в кремлевские процессы принятия решений", но очевидно, что Путин "не принимает хороших решений" – в первую очередь он не должен был вторгаться в Украину.

"Ясно, что ни он, ни его военные не принимали разумных решений в отношении их действий на поле боя. Они все еще страдают от ряда тех же проблем, что и год назад", – сказал спикер.

Среди них Кирби назвал проблемы с логистикой, поддержкой, интеграцией совместных боевых действий, личным составом, сплоченностью подразделений.

"Я мог бы продолжать и продолжать. Российская армия все еще борется. Они [россияне] не преодолели эти проблемы. И это подтверждается тем, что он [Путин], знаете ли, продолжает менять генералов, как я меняю носки", – сказал Кирби.

По подсчетам сообщества InformNapalm на ноябрь 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину российское командование уволило минимум 12 генералов. После этого были и еще кадровые перестановки – в частности, в январе 2023 года военно-политическое командование РФ вернуло на должность командующего войсками в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.