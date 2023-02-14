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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С украинской разведкой сотрудничают очень близкие к Путину люди – ГУР МО

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Люди из близкого окружения Путина недовольны его действиями, говорят в разведке
Люди из близкого окружения Путина недовольны его действиями, говорят в разведке
Фото: EPA

Люди, которые предоставляют информацию украинской разведке, находятся даже в высших эшелонах Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк в комментарии греческому изданию Iefimerida, опубликованном 14 февраля.

"На войне мы используем все средства, которые позволяет нам закон. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к [президенту России Владимиру] Путину людьми. Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России", — рассказал Черняк.

Он ответил на вопрос о мотивах сотрудничества этих людей с украинской разведкой.

"В окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, они против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну. Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то – чтобы спасти жизнь, кто-то – потому что теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", — сообщил представитель ГУР МО.

По его словам, эти люди смогут свергнуть Путина, если он будет достаточно ослаблен.

"В настоящее время они не готовы к каким-либо революционным действиям. Но если он потеряет власть, они его уничтожат", – сказал Черняк.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Режим в России сменится в результате бунта населения, который является только вопросом времени – такое мнение высказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов 9 февраля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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