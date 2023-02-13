Шустер: Путин сидит в бункере. Я даже не уверен, знает ли он, до чего довел российскую армию

"Пока все, что я знаю, – это то, что он сидит в бункере. Я знаю, что он летал в Волгоград. А какие у него сейчас мысли, я реально понятия не имею. Я даже не знаю, знает ли он, до какой степени он довел российскую армию и российскую экономику. Я не знаю, докладывают ему об этом или нет, какие прогнозы на следующий год", – сказал он.

Шустер напомнил, что Путин увеличил в огромных количествах военный бюджет. Теперь он составляет треть бюджета всей страны на следующий год, отметил телеведущий.

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