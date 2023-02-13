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Шустер: Путин сидит в бункере. Я даже не уверен, знает ли он, до чего довел российскую армию

 
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Путин сидит в бункере и не знает, что происходит в РФ, считает Шустер
Путин сидит в бункере и не знает, что происходит в РФ, считает Шустер
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин, возможно, не в курсе о реальном состоянии дел в России. Такое мнение высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Пока все, что я знаю, – это то, что он сидит в бункере. Я знаю, что он летал в Волгоград. А какие у него сейчас мысли, я реально понятия не имею. Я даже не знаю, знает ли он, до какой степени он довел российскую армию и российскую экономику. Я не знаю, докладывают ему об этом или нет, какие прогнозы на следующий год", – сказал он.

Шустер напомнил, что Путин увеличил в огромных количествах военный бюджет. Теперь он составляет треть бюджета всей страны на следующий год, отметил телеведущий.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, бюджет России, российская агрессия, война России против Украины
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