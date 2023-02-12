Шустер: 2023-й должен быть годом освобождении всех территорий материковой Украины

В то же время он не считает, что военным путем удасться деоккупировать Крым.

"Текущий год 2023 год должен быть годом освобождении всех территорий Украины материковой. А что касается Крыма, я думаю Крым будет решатся как-то другим путем… Очень сложно предвидеть динамику, как [деоккупация] будет происходить. Нам сложно представить откуда пойдет наступление, как будет освобождаться Луганск, как будет освобождаться Донецк", – отметил Шустер.

Освобождение территории будет зависеть и от того, как на наступление со стороны Украины будет реагировать Россия, добавил он.

“Когда мы говорим наступление, наступления, Крым, Крым, 91 год, мы не учитываем противника. Понимаете, это не война без врага. Враг есть. Враг серьезный и враг злой", – подчеркнул он.

По поводу Крыма Шустер отметил, это будет "отдельная история”.

“В вопросе Крыма будет участвовать и Турция… Это будет что-то другое, это не будет захват военным путем”, – сказал Шустер.

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