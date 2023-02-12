Шустер: 2023-й должен быть годом освобождении всех территорий материковой Украины

В то же время он не считает, что военным путем удасться деоккупировать Крым.
"Текущий год 2023 год должен быть годом освобождении всех территорий Украины материковой. А что касается Крыма, я думаю Крым будет решатся как-то другим путем… Очень сложно предвидеть динамику, как [деоккупация] будет происходить. Нам сложно представить откуда пойдет наступление, как будет освобождаться Луганск, как будет освобождаться Донецк", – отметил Шустер.
Освобождение территории будет зависеть и от того, как на наступление со стороны Украины будет реагировать Россия, добавил он.
“Когда мы говорим наступление, наступления, Крым, Крым, 91 год, мы не учитываем противника. Понимаете, это не война без врага. Враг есть. Враг серьезный и враг злой", – подчеркнул он.
По поводу Крыма Шустер отметил, это будет "отдельная история”.
“В вопросе Крыма будет участвовать и Турция… Это будет что-то другое, это не будет захват военным путем”, – сказал Шустер.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – заявил в январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В то же время в Пентагоне считают, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время.