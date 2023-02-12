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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: В Польше с ужасом смотрят на происходящее в Украине. Они бы хотели просто войти и помочь. Им не терпится

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Шустер: Вес стран, близких к конфликту, очень сильно возрос
Шустер: Вес стран, близких к конфликту, очень сильно возрос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Польские политики настроены на то, чтобы очень активно помогать Украине в ее обороне от нападения России. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

Шустер считает, что сейчас сместилось все равновесие в Европе в сторону восточно-центральной Европы.

"Сегодня Польша, Словакия, Чехия – эти страны очень много значат. Именно потому, что они близки к конфликту, и они его чувствуют и понимают лучше, поэтому их вес очень сильно возрос. Это очень важно. Я почти уверен, что если [президент РФ Владимир] Путин начнет что-нибудь такое еще более гнусное в Украине или продолжит, как он делает сейчас, убивать мирных людей, то Польша в индивидуальном порядке... Я вот читаю интервью польских политиков, и я понимаю, что им просто не терпится. Они с ужасом смотрят на то, что происходит, и они бы хотели вот сейчас просто взять и войти туда и помочь Украине", – сказал он.

При этом, по словам телеведущего, у страны есть какие-то ограничения и обязательства, их надо выполнять, но Польша ведет себя так, что готова сразу оказывать помощь.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими". 3 мая Дуда сказал, что, хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Савик Шустер, Польша, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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