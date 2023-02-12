Шустер: В Польше с ужасом смотрят на происходящее в Украине. Они бы хотели просто войти и помочь. Им не терпится

Шустер считает, что сейчас сместилось все равновесие в Европе в сторону восточно-центральной Европы.

"Сегодня Польша, Словакия, Чехия – эти страны очень много значат. Именно потому, что они близки к конфликту, и они его чувствуют и понимают лучше, поэтому их вес очень сильно возрос. Это очень важно. Я почти уверен, что если [президент РФ Владимир] Путин начнет что-нибудь такое еще более гнусное в Украине или продолжит, как он делает сейчас, убивать мирных людей, то Польша в индивидуальном порядке... Я вот читаю интервью польских политиков, и я понимаю, что им просто не терпится. Они с ужасом смотрят на то, что происходит, и они бы хотели вот сейчас просто взять и войти туда и помочь Украине", – сказал он.

При этом, по словам телеведущего, у страны есть какие-то ограничения и обязательства, их надо выполнять, но Польша ведет себя так, что готова сразу оказывать помощь.

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