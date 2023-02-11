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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Украинцы должны приобрести какие-то военные навыки, потому что всякое может произойти

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Шустер советует украинцам освоить базовые военные навыки, чтобы чувствовать себя увереннее в условиях вероятного наступления оккупантов
Шустер советует украинцам освоить базовые военные навыки, чтобы чувствовать себя увереннее в условиях вероятного наступления оккупантов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

К России и ее агрессивным намерениям необходимо относиться "очень и очень серьезно", понимая, что она ведет против Украины настоящую войну. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Вариантов у Украины нет других, кроме как победить, потому что это не просто война, но и геноцид. Противник тупой, нацистский, дурной, но он большой. Принимаем это, адекватно, без шапкозакидательства относимся к врагу – и что делаем?" – спросила Бацман.

Шустер ответил, что мирным украинцам следовало бы получить базовую подготовку, а Офис президента Украины мог бы эффективнее, чем сейчас, использовать единый телемарафон в том числе для продвижения этой идеи.

"Если у вас есть такое средство, такой канал [коммуникации], как этот марафон, по меньшей мере начинайте говорить людям о том, что они должны приобретать какие-то военные навыки. Всякое может произойти в любой момент – контрнаступление России, какие-то удары, приход какого-то еще количества войск. Эти же 300 тыс. [мобилизованных осенью 2022 года россиян] будут брошены рано или поздно куда-то", – убежден телеведущий.

По его мнению, речь не идет о том, случится новое обострение со стороны России или нет. Журналист уверен, что оно точно будет, "но когда – не знаем, и надо быть готовым ко всему".

"Плюс надо использовать местную инфраструктуру, если есть, и пытаться людей все же немножко обучать каким-то тактическим, ну, не маневрам, а приемам, чтобы они могли оказать сопротивление, если что-то произойдет. Тогда население тоже будет тоже сосредоточено, сконцентрировано", – добавил Шустер..

Также, по убеждению журналиста, Украине необходимо начинать налаживать собственное производство оружия.

"Если украинская территория слишком опасна для этого, надо договариваться с другими странами и делать на их территории. Мы понимаем, что Запад при всем своем желании может не потянуть долгую войну экономически – надо производить и производить", – считает Шустер.

Он добавил, что Украине также надо улучшать инфраструктуру. В качестве примера журналист привел необходимость реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах как подготовку к возможному получению западных боевых самолетов F-16.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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