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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Дорога к победе еще очень и очень непростая. Думаю, к началу марта Россия попытается контрнаступать

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Десятник: Уверен, что мы им дадим достойный отпор и сможем вытурить врага полностью с нашей территории
Десятник: Уверен, что мы им дадим достойный отпор и сможем вытурить врага полностью с нашей территории
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что российские оккупанты попытаются еще провести контрнаступление.

"Для меня [победа над Россией] – это чтобы вытурить полностью врага за границы 91-го года, очистить весь Донбасс, Крым, полностью убрать врага с территории Украины. И это необходимо сделать. Понятно, что это все непросто. Нам нужно будет выгнать врага из Мариуполя, где он тоже основался, и уже очень-очень сильно. Но все это возможно. У нас сейчас, дай бог, будут и самолеты F-16. С их помощью мы пойдем быстрее к победе. Но эта дорога еще очень и очень непростая. И у России будут попытки, я думаю, к концу февраля, к началу марта: попытаются снова контрнаступать на территорию Украины. Потому что им тоже нужно показать что-то", – сказал Десятник.

По его словам, враг сейчас находится "в ступоре".

"Они воюют то за Соледар, то за Бахмут, и тоже особых результатов у них нет. От Соледара наши войска сами отступили. У них гибнет там колоссальное количество их оккупантов. И поэтому им нужно что-либо предпринять, им нужно что-либо показать. Потому что [президент РФ Владимир] Путин требует от министерства обороны России, от того же ЧВК "Вагнер" результат. И результаты, я думаю, они уже начнут делать ближе к весне. Они будут пытаться показать какой-то результат. Но я уверен, что мы им дадим достойный отпор и сможем вытурить врага полностью с нашей территории", – резюмировал Десятник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление, Денис Десятник
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