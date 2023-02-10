Бывший израильский спецназовец Десятник: Дорога к победе еще очень и очень непростая. Думаю, к началу марта Россия попытается контрнаступать

"Для меня [победа над Россией] – это чтобы вытурить полностью врага за границы 91-го года, очистить весь Донбасс, Крым, полностью убрать врага с территории Украины. И это необходимо сделать. Понятно, что это все непросто. Нам нужно будет выгнать врага из Мариуполя, где он тоже основался, и уже очень-очень сильно. Но все это возможно. У нас сейчас, дай бог, будут и самолеты F-16. С их помощью мы пойдем быстрее к победе. Но эта дорога еще очень и очень непростая. И у России будут попытки, я думаю, к концу февраля, к началу марта: попытаются снова контрнаступать на территорию Украины. Потому что им тоже нужно показать что-то", – сказал Десятник.

По его словам, враг сейчас находится "в ступоре".

"Они воюют то за Соледар, то за Бахмут, и тоже особых результатов у них нет. От Соледара наши войска сами отступили. У них гибнет там колоссальное количество их оккупантов. И поэтому им нужно что-либо предпринять, им нужно что-либо показать. Потому что [президент РФ Владимир] Путин требует от министерства обороны России, от того же ЧВК "Вагнер" результат. И результаты, я думаю, они уже начнут делать ближе к весне. Они будут пытаться показать какой-то результат. Но я уверен, что мы им дадим достойный отпор и сможем вытурить врага полностью с нашей территории", – резюмировал Десятник.

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