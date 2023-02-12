Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины

Он напомнил, что еще после Оранжевой революции в 2004 году был объявлен евроатлантический курс Украины.

"И, безусловно, Россия, понимая вызовы, которые перед ней стоят из-за окончания срока аренды Черноморского флота, поставила задачу готовить военную операцию. И вот именно с 2005 года началась активная засылка в Украину вот этих спящих агентурных ячеек, агентов, которые потом, в 2014 году, и стали основой для гибридной войны против Украины", – сказал Кондратюк.

Он вспомнил, в частности, террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который, по информации Кондратюка, приехал в Горловку Донецкой области еще в 2006 году.

"Пенсионер Главного управления разведки России, уроженец Симферополя, но вместе с тем пенсию почему-то решил проводить в Горловке. Установив коррупционные связи с правоохранительной системой, возглавил местную организацию "Союз десантников", что давало ему возможность понимать оперативную обстановку в городе", – сказал Кондратюк.

Он подчеркнул, что такие "спящие ячейки" были по всей Украине и, когда поступила команда, они с помощью дополнительно введенных из России сил "создавали этот гибридный захват городов и провозглашение так называемых "республик".

Бывший начальник украинской разведки отметил, что сами по себе такие агенты могли захватить какой-то город, например, в случае Стрелкова, Славянск, но не совершать масштабные вооруженные действия. Поэтому украинским городам удалось в короткие сроки освободить большинство городов от так называемых "прокси-групп".

"И тогда Россия, чтобы не потерять возможности, ввела уже свои регулярные части, которые были развернуты под видом 1-го и 2-го корпусов "национальной милиции" в Донецке и Луганске. И именно с их помощью они оказывали более организованное вооруженное сопротивление и уже, в принципе, начались активные боевые действия", – добавил Кондратюк.

Он подчеркнул, что Россия никогда не прекращала работу по засылке и вербовке, особенно на уже оккупированных территориях, таких агентов. По информации Кондратюка, 24 февраля 2022 года массированные ракетные и авиационные удары по стратегическим объектам наводили диверсанты, завербованные люди, которые находились в этот момент именно рядом с объектами.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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