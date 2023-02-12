ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кондратюк: Россия, понимая вызовы, которые перед ней стоят из-за окончания срока аренды Черноморского флота, поставила задачу готовить военную операцию
Кондратюк: Россия, понимая вызовы, которые перед ней стоят из-за окончания срока аренды Черноморского флота, поставила задачу готовить военную операцию
Фото: president.gov.ua

Россияне начали активно засылать агентуру, которая в 2014 году способствовала провозглашению террористических "республик" и российской оккупации территорий Украины, еще в 2005-м. Об этом в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" рассказал бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

Он напомнил, что еще после Оранжевой революции в 2004 году был объявлен евроатлантический курс Украины.

"И, безусловно, Россия, понимая вызовы, которые перед ней стоят из-за окончания срока аренды Черноморского флота, поставила задачу готовить военную операцию. И вот именно с 2005 года началась активная засылка в Украину вот этих спящих агентурных ячеек, агентов, которые потом, в 2014 году, и стали основой для гибридной войны против Украины", – сказал Кондратюк.

Он вспомнил, в частности, террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который, по информации Кондратюка, приехал в Горловку Донецкой области еще в 2006 году.

"Пенсионер Главного управления разведки России, уроженец Симферополя, но вместе с тем пенсию почему-то решил проводить в Горловке. Установив коррупционные связи с правоохранительной системой, возглавил местную организацию "Союз десантников", что давало ему возможность понимать оперативную обстановку в городе", – сказал Кондратюк.

Он подчеркнул, что такие "спящие ячейки" были по всей Украине и, когда поступила команда, они с помощью дополнительно введенных из России сил "создавали этот гибридный захват городов и провозглашение так называемых "республик".

Бывший начальник украинской разведки отметил, что сами по себе такие агенты могли захватить какой-то город, например, в случае Стрелкова, Славянск, но не совершать масштабные вооруженные действия. Поэтому украинским городам удалось в короткие сроки освободить большинство городов от так называемых "прокси-групп".

"И тогда Россия, чтобы не потерять возможности, ввела уже свои регулярные части, которые были развернуты под видом 1-го и 2-го корпусов "национальной милиции" в Донецке и Луганске. И именно с их помощью они оказывали более организованное вооруженное сопротивление и уже, в принципе, начались активные боевые действия", – добавил Кондратюк.

Он подчеркнул, что Россия никогда не прекращала работу по засылке и вербовке, особенно на уже оккупированных территориях, таких агентов. По информации Кондратюка, 24 февраля 2022 года массированные ракетные и авиационные удары по стратегическим объектам наводили диверсанты, завербованные люди, которые находились в этот момент именно рядом с объектами. 

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Славянск, Донбасс, оккупация, Горловка, разведка, Игорь Стрелков, диверсанты, Игорь Гиркин, спецслужбы, война России против Украины, Валерий Кондратюк, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Бэтмен и штаны при недержании. Образ Сэма Смита на красной дорожке Brit Awards 2023, созданный индийским дизайнером, стал мемом в сети
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (74512)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (56133)
3
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (34464)
4
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (33917)
5
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33701)
6
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (32024)
7
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30619)
8
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (29672)
 
 
 
 