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Маломуж: Среди руководителей СБУ были агенты России. Их больше двух

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В руководстве СБУ на протяжении периода независимости Украины было "больше двух" российских агентов, заявил экс-глава СВР
В руководстве СБУ на протяжении периода независимости Украины было "больше двух" российских агентов, заявил экс-глава СВР
Фото: depositphotos.com

После распада СССР в Украине осталось много скрытой российской агентуры, которая продвигалась в высшие эшелоны власти. Об этом председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он отметил, что среди них были люди, которые учились в школах ФСБ и вернулись в Украину уже в 90-х годах "якобы патриотами Украины".

"Их немало было. Но они заняли ведущие позиции в разных, так сказать, структурах власти. Включая нескольких человек, которые были руководители СБУ. Не только тот, о котором вы думаете, но и несколько человек других", – сказал Маломуж.

Бывший глава разведки описал одну из очень удачных, по его оценке, схем россиян: подставлять таких агентов американцам, чтобы уже те продвигали их в органы власти Украины в качестве своих агентов. Таким образом, в высших органах власти Украины, в спецслужбах, Минобороны, депутатском корпусе оказывались "двойные агенты, но очень удобные" для России. Ключевой центр этой схемы был в РФ, а американцы в этой модели "были задействованы втемную".

"Я не говорю сейчас о депутатах, о министрах. То, что среди них было много агентов России, понятно и без слов. Среди руководителей СБУ были агенты России?" – уточнил Гордон.

"Были. Их несколько было. Я сразу скажу: больше двух", – ответил Маломуж.

Называть конкретные фамилии он отказался. 

"Должно быть проведено следствие. Как бывший руководитель спецслужб  СБУ, разведки – конечно, я несу юридическую ответственность. И безосновательно, бездоказательно, без решения суда обвинение таких лиц – это с моей стороны минимум будет некорректно, а с другой стороны, даже преступно", – сказал он.

В то же время Маломуж подчеркнул, что в данной ситуации он говорит о том, что "четко знает", и надеется, что в будущем прокуратура и спецслужбы проведут соответствующие расследования от начала независимости Украины.

"Вы знаете их всех лично. Это и ваши знакомые", – добавил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Маломуж с 1980-х работал в органах государственной безопасности УССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, ФСБ, Николай Маломуж, спецслужбы, Служба безопасности Украины
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