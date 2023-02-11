Маломуж: В начале 1990-х, когда глава КГБ УССР Голушко пытался вывезти в Москву дела на 90% украинских политиков, мы сумели уничтожить эти дела в чанах с кислотой на картонажной фабрике

Маломуж: Это, конечно, был бы крах для нашей молодой республики Фото: uacrisis.org

Маломуж в то время тоже работал в КГБ и, по его словам, был среди сотрудников спецслужбы, которые помешали Голушко вывезти дела в Россию.

"В начале 90-х годов Голушко пытался вывезти [в Москву] всю агентуру, особенно личные и рабочие дела, которые были бы очень мощным компроматом на 90% политиков Украины – и правого направления, и национальных, так сказать, уже наших известных лидеров, и левого направления, и независимых, и на многих ученых... Это, конечно, был бы крах для нашей молодой республики", – рассказал Маломуж.

Он сказал, что сотрудники КГБ, воспользовавшись отъездом Голушко в Москву, сумели уничтожить и рабочие, и личные дела на многих политиков.

"Вывезли их на КамАЗах на Обуховскую картонажную фабрику и в чанах с кислотой их уничтожили, но сохранили картотеку уже для наших спецслужб", – вспомнил Маломуж.

По его словам, речь шла о "тоннах дел", поэтому вариант сжечь их не рассматривался – "они бы горели месяцами".

"А нужно было довезти за час, и чтобы оно ушло за секунды. Но под нашим контролем, чтобы никто нигде, если мы так говорим для публики, не выхватил какое-то дело себе под мышку. Там были проверенные сотрудники [спецслужбы]. Все сотрудники фабрики, конечно, были в стороне, издали наблюдали", – вспомнил Маломуж.

Он подчеркнул, что занимались этим молодые сотрудники спецслужбы, которые поняли, что "мы уже строим независимое государство".

"Вот этот шаг в отношении агентуры был очень решающим. Потому что мы понимали: если эти все материалы попадают в Москву, все политическое руководство и элита Украины будут управляемыми московским ФСБ", – объяснил Маломуж.

Гордон пересказал Маломужу один из своих разговоров с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. По словам Кравчука (он тогда был председателем Верховного Совета УССР), в 1991 году перед отбытием в Москву к нему пришел Голушко и сказал: "Леонид Макарович, я отбываю в Москву вместо [председателя КГБ СССР Владимира] Крючкова, и у меня есть инструкция. Я должен передать вам все учетные карточки нашей агентуры среди украинской элиты". Кравчук сказал: "Ради бога. Я не хочу это видеть. Мне это не надо". Он говорит: "Нет, нет, извините. Инструкция". Тут ночь на дворе, и он начинает показывать Кравчуку фамилии. Леонид Макарович говорит: "Мне плохо стало. Там почти все руководство "Народного руху за перебудову", все наши уважаемые писатели, артисты, режиссеры, спортсмены... Я понимал, что, наверное, кто-то где-то как-то, но что в таком объеме и такие уважаемые фамилии..." – вспомнил разговор с Кравчуком Гордон.

Маломуж рассказал, что знал об этом разговоре Кравчука и Голушко.

"Голушко, конечно, пытался заигрывать с Кравчуком, но он реально готовил переправку всей агентуры", – убежден Маломуж.

Гордон спросил у собеседника, впечатлял ли его список фамилий агентуры, о котором упоминал Голушко.

"Впечатлял. Но, самое главное, я думал о том, чтобы на тот период молодое государство не подвергалось очень мощным атакам, потому что это прямо привело бы к его разрушению. Это была бы дискредитация", – подчеркнул Маломуж.

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины подтвердил, что в этом списке действительно были представители национально-патриотических сил, известные ученые, писатели и правозащитники. При этом Маломуж призвал правильно понимать, чем занималась тогда эта агентура. По его словам, далеко не всегда речь шла о доносительстве.

"Часто это была агентура, которая пыталась создать какие-то перспективы для государства, и она через спецслужбы доносила свои позиции, свои идеи, проекты, считая, что спецслужбы напрямую будут докладывать на тот период партийному руководству, а позже – уже украинскому руководству идеи развития государства, преобразования экономики, новые стратегии в отношениях между государствами, новой системы коллективной безопасности, снятия напряженности с НАТО, выработки новых международных отношений в плане нового миропорядка... Это часто были прекрасные люди. Они по воле обстоятельств стали сотрудничать. Скажу больше. Как правило, эти люди работали, как тогда говорили, на идейно-политической основе. То есть по доброй воле, предполагая, что они принесут какую-то пользу", – рассказал Маломуж.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube