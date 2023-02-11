Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Есть люди, которые готовились к захвату власти в Украине, легализации режима Януковича и “объединению” с Россией

Он отметил, что была работа по "выполнению оперативно-тактических задач", когда российские спецслужбы забрасывали на подконтрольную украинским властям территорию диверсантов, которые занимались наведением вражеских ударов, а есть "политическое влияние".

"Безусловно, там совсем другой уровень агентуры и качественной подготовки. Есть люди, которые, я так понимаю, во время войны ждали, понимали планы России и готовились к захвату власти в Украине, легализации того же режима [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича и с его помощью потом к созданию дальнейшего движения на "объединение" с Россией, "союзным государством". Что, в общем-то, и было в имперских планах режима [президента РФ Владимира] Путина. И на такие – в том числе политические – силы пророссийские делалась ставка уже непосредственно, чтобы осуществить весь этот план, скажем так, военной интервенции и оккупации Украины", – объяснил Кондратюк.

Он также ответил на вопрос, как Россия вербует украинцев на территории Украины.

"В каждой ситуации по-разному. Разные люди попадают в разные ситуации. И российские спецслужбы, безусловно, используют все возможные [методы]. В том числе криминальное прошлое, или мотивационная часть – за деньги, или просто идеологические заблуждения... То есть в каждом индивидуальном случае это свой отдельный мотив вербовки и привлечения к такой работе. [...] Каждый человек индивидуален. И к каждому все спецслужбы – и не только они – пытаются найти подход", – подчеркнул Кондратюк.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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