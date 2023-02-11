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Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Есть люди, которые готовились к захвату власти в Украине, легализации режима Януковича и “объединению” с Россией

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Кондратюк отметил, что к каждой вербовке россияне подходят индивидуально
Кондратюк отметил, что к каждой вербовке россияне подходят индивидуально
Скриншот: ТСН / YouTube

Россия еще до полномасштабного нападения на Украину в феврале 2022 года готовилась к политическому влиянию на власть в Украине. Об этом в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" заявил бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

Он отметил, что была работа по "выполнению оперативно-тактических задач", когда российские спецслужбы забрасывали на подконтрольную украинским властям территорию диверсантов, которые занимались наведением вражеских ударов, а есть "политическое влияние".

"Безусловно, там совсем другой уровень агентуры и качественной подготовки. Есть люди, которые, я так понимаю, во время войны ждали, понимали планы России и готовились к захвату власти в Украине, легализации того же режима [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича и с его помощью потом к созданию дальнейшего движения на "объединение" с Россией, "союзным государством". Что, в общем-то, и было в имперских планах режима [президента РФ Владимира] Путина. И на такие – в том числе политические – силы пророссийские делалась ставка уже непосредственно, чтобы осуществить весь этот план, скажем так, военной интервенции и оккупации Украины", – объяснил Кондратюк.

Он также ответил на вопрос, как Россия вербует украинцев на территории Украины.

"В каждой ситуации по-разному. Разные люди попадают в разные ситуации. И российские спецслужбы, безусловно, используют все возможные [методы]. В том числе криминальное прошлое, или мотивационная часть – за деньги, или просто идеологические заблуждения... То есть в каждом индивидуальном случае это свой отдельный мотив вербовки и привлечения к такой работе. [...] Каждый человек индивидуален. И к каждому все спецслужбы – и не только они – пытаются найти подход", – подчеркнул Кондратюк.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

4 января секретарь Совета и нацбезопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года россияне уже до 7 марта "должны были закончить полностью то, что касается Левобережья, то, что касается Киева", и в этот день Янукович, который уже прибыл в столицу Беларуси Минск, должен был оказаться в Украине.

После этого, по информации спецслужб разных стран, Украину ожидали "оккупация, ликвидация высшего военно-политического руководства страны, концлагеря, фильтрационные лагеря", перечислил Данилов.

Теги: Виктор Янукович, Россия, война, оккупация, разведка, диверсанты, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, Валерий Кондратюк, россияне
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