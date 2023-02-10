Эксглава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек

В ГУР Минобороны Украины еще в 2015 году был аквариум с фигуркой корабля с флагом РФ и надписью "Москва". Мы уже тогда понимали, что место ему – на дне

– Добрий вечір, друзі. Дякую, що дивитеся. Мене звати Олексій Гомон. Ви на офіційному YouTube-каналі "Дмитро Гордон". Сьогодні у нас ексклюзивний гість – один із топових українських розвідників, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони України та департаменту контррозвідки Служби безпеки, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. Валерію Віталійовичу, вітаю вас.

– Добрий вечір, пане Олексію.

– Понимаем, что большая часть вашей деятельности засекречена, не обо всем вы можете говорить. Но сегодня Валерий Кондратюк эксклюзивно для зрителей YouTube-каналов "Дмитрий Гордон", "Алеся Бацман" и "В гостях у Гордона" пообещал открыть некоторые тайны. Поэтому обязательно подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиасообщества и обязательно поставьте лайк этому видео, напишите ваш комментарий, пожелание или вопрос. Постараемся ответить на них в следующих интервью.

Валерий Витальевич, мало кто знает, что вы автор тех самых эмблем, которые сейчас внушают страх нашим врагам – российским оккупантам. Это эмблема Главного управления разведки Минобороны – сова, которая мечом протыкает контур территории России. И департамента контрразведки Службы безопасности Украины – орел, который когтями сжимает двуглавую змею с имперскими коронами. Расскажите, откуда эти идеи появились?

– Интересный вопрос. В 2014 году, находясь в департаменте контрразведки, с коллективом мы думали, как дополнительно создать какие-то, скажем, мотивационные стимулы и немножко покреативить. И вот тогда родилась первая эмблема – орел, который в когтях, как вы сказали, держит двуглавую змею в российских коронах. И тогда мы сделали новый девиз на латыни: Aquila non captat muscas. Что в переводе означает: "Орел мух не ловит". Понимаете, контрразведка не занимается простыми преступлениями, а, действительно, это уже профессионалы, которые защищают национальную безопасность.

И уже после перехода в военную разведку мы также решили немножко сделать троллинг российского ГРУ. Почему? Потому что эмблема у них – вы знаете, это летучая мышь, которая парит над земным шаром, с надписью: "Выше нас только звезды". И вот тогда родилась такая идея: сделать сову, которая в когтях держит меч, направленный, понятно, на главного врага Украины на тот момент – это путинский режим в контурах Российской Федерации. И на латыни мы сделали также девиз: Sapiens dominabitur astris. Что в переводе означает: "Мудрый будет повелевать звездами". А сова – это, по сути, единственная птица, которая на лету ловит летучую мышь. Такой вот получился, скажем так, троллинг.

Вы знаете, это делалось как неофициальные эмблемы – скажем так, для мотивации. Но дальнейшее время показало, что это стало не просто неофициальным. Сегодня это уже бренд как департамента контрразведки, так и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

– Я помню, была истерика у России после публикации этой эмблемы совы с мечом, протыкающим очертания территории России. У вас какая реакция была на их реакцию?

– Ну, знаете, в Главном управлении разведки был аквариум. В этом аквариуме находились фигурки кораблей всяких. Так вот на этом корабле был российский флаг и тогда уже – в 2015 году – была надпись: "Москва". Потому что это был флагман российского флота. И уже тогда мы понимали, что ему место именно на дне. А реакция...

– Предрекли тогда исторические события.

– Ну, я бы сказал, не предрекли... Интуитивная прозорливость. Есть такое слово – serendipity на английском языке. Это целый был коллектив ребят, которые также вместе со мной принимали участие в разработке и в дизайне этих всех вещей. Это было дополнение ко всем нашим профессиональным вещам – как небольшие уроки креативности.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Памятник возле здания Службы безопасности Украины – к нему вы тоже, насколько я понимаю, руку приложили. Для наших зрителей, кто не видел: там казак на коне как аллюзия к Георгию Победоносцу. Он, значит, копьем убивает двуглавого змея в имперских коронах. Это тоже, значит, этот проект – ваша идея.

– Это правда, да. Мы действительно сделали этого казака по примеру Георгия Победоносца как символа борьбы добра со злом. Что, в принципе, сегодня и происходит. И казак в образе Георгия Победоносца протыкает этого дракона, у которого две головы тоже в российских коронах. И если вы видели этот памятник, или зрители обратят внимание – место битвы – как раз карта Украины. Одна нога дракона стоит на востоке, а вторая опирается на полуостров Крым. Что символически означает... И тогда мы этот памятник назвали "Казак Победитель" – "Козак Переможець". И, не понимая тогда еще большого преддверия войны, в принципе, посвятили его всем защитникам Украины на тот момент, включая участников АТО.

Сегодня, безусловно, я думаю, что этот памятник относится ко всем защитникам Украины, которые не только тогда, но и сегодня с оружием в руках защищают будущее нашей страны и независимость.

В 2005 году началась активная засылка в Украину "спящих" агентов, которые в 2014 году стали основой для гибридной войны РФ против Украины

– Да, для наших зрителей тоже еще объясню: сейчас этот памятник, как и большинство исторических памятников в столице Украины и по всем городам, окутан специальными защитными сооружениями, чтобы он не пострадал во время массированных воздушных атак Российской Федерации. Они продолжаются. И есть люди на территории Украины, которые способствуют этим атакам. Не проходит и недели, чтобы только в СМИ, только официально не появлялась информация о задержании новых агентов из сети главного разведывательного управления РФ. Можете нашим зрителям рассказать: вот эти люди – они в своем большинстве кто? Это граждане Украины завербованные, или это граждане России, которые живут тут по каким-то, там, поддельным документам и заехали еще до войны и жили тут обычной жизнью, работали на обычной работе и просто сотрудничали с российскими спецслужбами?

– Если коротко в историю... Мы понимаем, что после революции в 2004 году – тогда уже был объявлен евроатлантический курс Украины. И, безусловно, Россия, понимая вызовы, которые перед ней стоят из-за окончания срока аренды Черноморского флота, поставила задачу готовить военную операцию. И вот именно с 2005 года началась активная засылка в Украину вот этих спящих агентурных ячеек, агентов, которые потом, в 2014 году, и стали основой для гибридной войны против Украины.

Это прежде всего, если мы посмотрим на восток Украины, были и тот же [террорист Игорь] Безлер, который в Горловку приехал в 2006 году как пенсионер Главного управления разведки России, уроженец Симферополя, но вместе с тем пенсию почему-то решил проводить в Горловке. Установив коррупционные связи с правоохранительной системой, возглавил местную организацию "Союз десантников", что давало ему возможность понимать оперативную обстановку в городе. И такие, в общем-то, были по всей Украине.

И вот, когда поступила команда, эти все спящие ячейки, которым дополнительно вводились силы и средства со стороны России, – они именно тогда создавали этот гибридный захват городов и провозглашение так называемых "республик". Но, учитывая то, что они сами по себе, захватив, там, город, как Славянск – тот же [террорист Игорь] Гиркин-Стрелков, – они не могли, в принципе, совершать какие-то совместные вооруженные действия. И благодаря этому Вооруженным силам удалось в короткие сроки освободить большинство городов от так называемых прокси-групп.

И тогда Россия, чтобы не потерять возможности, ввела уже свои регулярные части, которые были развернуты под видом 1-го и 2-го корпусов "национальной милиции" в Донецке и Луганске. И именно с их помощью они оказывали более организованное вооруженное сопротивление и уже, в принципе, начались активные боевые действия.

– А вообще, как я понимаю, "спящие" ячейки – их ведь по всей Украине планировали создавать. Сейчас их, возможно, меньше, но они могут оставаться. Верно? То есть, получается, эти люди до полномасштабного вторжения заехали сюда и могут продолжать сейчас деятельность под прикрытием.

– Алексей, смотрите. Я просто обращу ваше внимание на один факт. Когда 24 февраля начались массированные ракетные и авиационные удары по всем стратегическим объектам, по местам размещения Вооруженных сил Украины, в основном эти все вещи сопровождались наведением непосредственно на месте, скажем, диверсантов или людей, которые находились в этот момент именно возле этих стратегических объектов. И, безусловно, это люди, которые были завербованы. Я думаю, что в большинстве своем это были, скажем так, граждане Украины, которые находились на оккупированной территории – как на территории Крыма, так и востока Украины – и которые были маршрутированы российскими спецслужбами именно для выполнения таких задач. То есть эта работа никогда не прекращалась, но это то, что называется "выполнением оперативно-тактических задач".

Для оказания политического влияния – безусловно, там совсем другой уровень агентуры и качественной подготовки. Есть люди, которые, я так понимаю, во время войны ждали, понимали планы России и готовились к захвату власти в Украине, легализации того же режима [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича и с его помощью потом к созданию дальнейшего движения на "объединение" с Россией, "союзным государством". Что, в общем-то, и было в имперских планах режима [президента РФ Владимира] Путина. И на такие – в том числе политические – силы пророссийские делалась ставка уже непосредственно, чтобы осуществить весь этот план, скажем так, военной интервенции и оккупации Украины.

– А как Россия вербует украинцев на территории Украины? Как это обычно происходит? Через интернет, через какие-то личные знакомства? Это шантаж или это просто финансовое поощрение?

– Вы знаете, в каждой ситуации по-разному. Разные люди попадают в разные ситуации. И российские спецслужбы, безусловно, используют все возможные [методы]. В том числе криминальное прошлое, или мотивационная часть – за деньги, или просто идеологические заблуждения... То есть в каждом индивидуальном случае это свой отдельный мотив вербовки и привлечения к такой работе.

– То есть какого-то универсального назвать нельзя?

– Нет. Почему? Потому что каждый человек индивидуален. И к каждому все спецслужбы – и не только они – пытаются найти подход.

– Давайте еще поговорим про российскую агентурную сеть в Европе. Вот бывший офицер советского еще КГБ Сергей Жирнов... Интервью с ним можно посмотреть на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Вот он рассказывал, что сейчас, по сравнению с Советским Союзом, весь аппарат СВР и ГУР разросся примерно в два раза. Только тогда эти люди обслуживали весь Советский Союз, а сейчас их стало в два раза больше, но они работают только на одну Россию. И в том числе за границей. Вот насколько сильна агентурная сеть Кремля в Европе?

– Насколько сильна? Я думаю, правильный ответ будет – насколько успешны операции, которые они проводят в Европе. И в большинстве своем это не только получение конфиденциальной информации про блок НАТО, как это было во времена противостояния Советского Союза с НАТО. Там касалось больше непосредственно военных, военно-технических аспектов: способностей, возможностей. А сегодня, безусловно, это больше экономическая экспансия и политическое влияние. И в этой ситуации, безусловно, наиболее мотивационной является политическая коррупция. И если раньше на эти цели выделялись финансовые средства строгой отчетности, то есть нужно было понимать агентурные возможности оперативного сотрудника, а также его результаты, то сегодня достаточно, в принципе, команды одному из "кошельков", олигархов – и эти деньги, которые, по сути, небюджетные, – в любом количестве выделяются для проведения таких операций. Именно олигархам и ставились такие задачи – поиск таких политиков, поощрение, экономическое втягивание и возможность потом политического и экономического влияния.

И вы знаете, сколько непосредственно при введении санкций это блокировалось, какие причины находились... И это все было понятно – влияние России. И даже в ПАСЕ любые вопросы, которые касались санкционной политики, тут же блокировались целым рядом не только стран, но и отдельных депутатов, которые представляли свои правительства. Это всего лишь один из небольших аспектов этой деятельности.

Скриншот: Shuster online / YouTube

– Агентурная сеть занимает ключевое место и в нашей Службе внешней разведки. За время войны – уже почти год, и можно подводить какие-то итоги – в этом плане, как вы считаете, развилась наша агентурная сеть? И насколько она сильна на территории той же Российской Федерации и на оккупированных РФ территориях? То есть мы знаем, что проводят успешные операции украинские спецслужбы. Мы видели, там, прилеты и ликвидацию коллаборантов. Это все благодаря именно этой агентурной сети?

– Я хочу сказать, что успешные операции никогда не комментируются. Они потому и успешны, что остаются, скажем так, для большинства в тени или закрытыми.

А касательно того, что возможности... Действительно, Украина и Россия имели долгое время экономические, культурные и другие связи. И благодаря этому пониманию психологии, действительно, у нас, в отличие от других западных спецслужб, наибольшие возможности по ведению не только технической разведки, но и, скажем, именно агентурной разведки. Почему? Потому что, понимая особенности менталитета, психологии, мы, в принципе, находим необходимые возможности.

Ну а с началом боевых действий... Безусловно, такое количество даже людей, которые, в принципе, об этом никогда не думали, но понимают всю трагичность и так далее, – безусловно, это люди, которые боятся, но готовы помогать Украине, которые находятся на территории России. Знаете, вы действительно называете какие-то вещи... Они, возможно, и связаны с такими людьми или с успешным проведением таких операций.

– Эти люди могут самостоятельно обращаться и предлагать помощь, например, Службе безопасности? Или это наши, украинские, спецслужбы должны каким-то образом их находить, на них выходить? Или бывает такое, что люди сами говорят: "Вот я хотел бы помочь. У меня есть такая-то информация"?

– Можно, я просто улыбнусь? Почему? Потому что не только если люди предлагают, это значит, что они еще могут выполнять те задачи. То есть люди могут иметь какую-то информацию, но, безусловно, все эти вещи обязательно требуют необходимых проверок. И вы знаете, что одна из задач разведки – это поиск людей, а одна из задач контрразведки – это именно создавать отвлечение на ложные цели. Именно для этого и направляются такие люди – инициативники, скажем, – которые предлагают свои услуги, но на самом деле выполняют задачи именно контрразведки той стороны.

Поэтому этот вопрос очень тщательный, очень осторожный и требует, действительно, индивидуального подхода. Таких шаблонов нет.

– Я понимаю, что большую часть успешных кейсов рассказывать нельзя, чтобы их можно было повторить в будущем. Но все же, возможно, есть какая-то история, которой вы можете поделиться, – об успешной работе нашей агентурной сети либо нашей контрразведывательной службы?

– Конечно же, о таких историях мы рассказывать не будем. Я просто приведу пример, почему в 2014–2015 годах мы часть разведывательной информации, которую получали, были вынуждены делать публичной и открывать возможности для широкого населения. Потому что Путин тогда... Вы помните утверждение "Их там нет". И западные правительства говорили: "Чтобы вводить санкции, мы должны понимать, где доказательства". И именно путем проведения целого ряда разведывательных агентурных мероприятий мы получили четкую информацию с документами, которая показывала, что это не только 1-й, 2-й армейский корпус на территории Донецка и Луганска создан, управляется, вооружается российскими военными, но и полностью контролируется через 12-е территориальное командование Южного военного округа Генеральным штабом Российской Федерации. И когда эти документы были показаны нашим партнерам, спецслужбам, эти вопросы уже не возникали.

Ну а нам это тогда дало полное понимание возможностей, сил и средств противника, которые создаются на этих оккупированных территориях. Это уже позволило нам, в принципе, планировать и понимать военные аспекты защиты наших территорий.

Ожидать, что в РФ будет революция за счет протестных настроений гражданского общества, пока не приходится

– Друзья, я уверен, у вас уже возникли некоторые комментарии, вопросы. Напишите их прямо сейчас под видео. Постараемся отвечать на них в следующих интервью. Поставьте лайк нашей беседе, чтобы как можно больше людей ее увидело. Также подпишитесь на YouTube-каналы "Дмитрий Гордон", "Алеся Бацман" и "В гостях у Гордона", чтобы не пропустить новые интервью.

Валерий Витальевич, знаю, что еще в Службе внешней разведки существует такой документ, как "Белая книга". Можете в двух словах рассказать нашим зрителям, что это? А потом продолжим.

– Если вы имеете в виду "Белую книгу", которая была выпущена в январе 2021 года, – это, действительно, был, по сути, первый документ, который мы подготовили для информационной безопасности нашего общества, где мы сделали доступными наши выводы и оценки внешних угроз, которые находятся перед Украиной. И исходя из выводов, которыми мы делились с нашими читателями, нашими гражданами, мы давали четкое понимание, что сегодня большинство этих угроз исходят именно от режима Путина, Российской Федерации. И это была уникальность почему? Потому что такие вещи публиковались впервые и именно для понимания информационной безопасности наших граждан. В связи с тем, что было большое количество информационных операций, операций, связанных с пропагандой, это все, в принципе, являлось официальным документом, на который можно было опираться. И там эти вещи разъяснялись и показывалось, что происходит и какие угрозы есть сегодня перед Украиной.

– Почему такое название?

– "Белая книга" – это как бы стандарт не только натовский, но это и европейский стандарт такого диалога, где объясняются и показываются достижения и результаты, где та информация, которая была закрыта, делается доступной.

– Вот у меня есть цитата из "Белой книги" Службы внешней разведки Украины. Я прочитаю, чтобы не ошибиться. "На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина в России де-факто началась передача власти. Однако базовый сценарий предусматривает сохранение в РФ государственной идеи путинизма с Путиным или без него". То есть, опираясь на ваш опыт, ваши знания, вне зависимости от того, кто придет после Путина к власти, политика Кремля останется прежней по отношению к Украине?

– Когда мы писали эту книгу, вопрос еще не стоял тогда о [полномасштабной] военной агрессии. Хотя там, в принципе, выводы делались, что Российская Федерация готова и легендируется подготовка эта под проведение учений вокруг границ Украины. Это учения и "Запад-20", и "Запад-21", создание группировки.

Но в данном случае, что касалось здоровья, – любой преемник, который придет, безусловно, после Путина, – он будет продолжать курс. Но в сегодняшних условиях, в условиях войны, мобилизации и зарождения протестного настроения в России этот вывод, наверное, уже будет другой. Почему? Потому что, возможно, любому преемнику, который придет, чтобы быть переизбранным – это будут досрочные президентские выборы, – ему, безусловно, для получения популярности придется, скажем так, объяснить, какие цели достигнуты "военной операцией", считаться с мнением общественности. И я так понимаю, чтобы быть успешно выбранным, ему нужно будет отменять мобилизацию и признавать, что эта политика не привела к успеху, искать какие-то другие подходы.

– Как вы думаете, этот человек будет из силового крыла, из близкого окружения Путина сегодня? Или, может быть, из бизнесменов, или вообще человек, которого мы еще пока не знаем.

– Знаете, революции в России... Ожидать, что сегодня это будет революция снизу за счет, там, перемены и протестного настроения гражданского общества, пока не приходится. Хотя эти движения уже в России возникли. Если вы вспомните пример Ельцина, то есть это был человек, который из (неразборчиво) круга, но который потом делает революцию сверху. Или как назначение Горбачева, который из их окружения, но, чтобы потом как-то адаптироваться, он вынужден был проводить внутри какие-то либеральные вещи. И это, в принципе, два наиболее вероятных сценария. А то, что третий – протестный, – он еще займет какое-то время.

Путин уйдет проклятым в историю

– Но в том, что Путин уйдет со своего поста, вы не сомневаетесь, насколько я понимаю?

– Вы знаете, еще никто не жил вечно.

– Но он уйдет с него живым, как вы думаете?

– Вы знаете, он уйдет проклятым в историю. Живым или мертвым – он будет проклят навсегда.

– Вот начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что вообще сомневается и не понимает, что сейчас происходит с настоящим Путиным при наличии тех же двойников. Как вы думаете?.. Понимаем, что это уже не секрет. И сам Путин подтверждал, что такая идея у российских спецслужб – с двойниками – была. Но как часто их используют? И как часто настоящий Путин появляется? То есть все-таки угроза жизни, как ни крути. Кто знает, какую спецоперацию сможет провести Запад и украинские спецслужбы, чтобы ликвидировать, там, диктатора... Он все чаще прибегает к использованию двойников, как вы думаете? Или все-таки мы видим настоящего человека на публике?

– Вы знаете, сам, наверное, Путин понимает, что, по сути, он единственный, кто не только принял решение про эту "операцию", но и единственный человек, который сейчас стоит перед началом или теоретической возможностью начала третьей мировой войны. И, безусловно, он это понимает – что он в этой ситуации является целью номер один. И, безусловно, его службы безопасности принимают необходимые меры для его охраны.

Если вы посмотрите на видео его встречи с близким окружением, тем же министром [обороны Сергеем] Шойгу, – это очень длинный стол. И мне кажется, что за вот этим столом, на этом расстоянии, и есть настоящий Путин. А там, где непосредственно он жмет руку и находится в большом окружении людей, – это те люди, которые должны создать, скажем так, условия, при которых покушения или другие риски для его здоровья – заражения или вирусы и так далее – делаются невозможными. Вот там используются такие люди, которые делают какие-то публичные вещи, а сам Путин в это время находится где-то в другом месте.

Фото: EPA

– Давайте еще поговорим о наказании, которое должно настигнуть тех, кто развязал полномасштабное вторжение в Украину и убийственную, кровавую агрессию. Мы понимаем, что сейчас говорят о международном трибунале. Вот прошел трибунал по сбитию самолета MH17. Стрелков-Гиркин сидит в России, и мы понимаем, что достать его оттуда проблематично – в юридической плоскости. Знаем примеры в истории? В том числе израильских спецслужб, когда террористы были годами на территории других государств. И вот после того, как Украина, допустим, вернет себе свои территории, все равно у нас пройдут трибуналы, пройдет международный уголовный суд, наша прокуратура подготовит дела и передаст в суд – суд вынесет решение по поводу виновности тех или иных лиц, которые обстреливали жилые кварталы, по поводу пилотов истребителей, по поводу артиллеристов... Но как их достать потом с территории России? Рассматриваем ли мы сценарий в перспективе, в будущем, что этих людей смогут доставать и физически ликвидировать на территории Российской Федерации?

– Если вы хотите как бы официальную версию, согласно законодательству, то Украина, безусловно, придерживается международного права. И любое наказание – это только через суды. Но есть еще такие вещи, когда... Вот вы говорите, что военные преступники находятся вне зоны досягаемости. И тогда, безусловно, это задача, которая должна выполняться, так как мы никогда не простим ни одного погибшего: ни ребенка, ни женщины, ни мирного гражданина – и то, сколько бед и трагедий произошло на нашей земле.

И, безусловно, это уже будут политические решения, которые будут приниматься. И, безусловно, будут задействованы силы специальных операций, все органы разведки. Это будет комплексная работа по поиску таких врагов и по возможности именно доставки их для осуществления правосудия. Ну а, в принципе, все эти вещи достаточно сложные. Поэтому решения уже будут приниматься на месте исходя из оперативной обстановки, которая будет в этот момент.

– Нас смотрят в более чем 40 странах, и вполне возможно, что это интервью посмотрит и человек, который принимал участие в агрессии против Украины. Я понимаю, что вам сложно отвечать на те или иные вопросы в силу ваших полномочий, но все же: возможность доставать военных преступников, которые убивали мирное население, на территории России у нас есть?

– Я скажу, что мы никогда не откажемся от того, чтобы привлечь к ответственности и создать условия или возможности, даже если в настоящий момент их еще недостаточно. Почему? Потому что это точно память о всех жертвах, о всех, кто погиб, всех, кого убили. Это наш национальный долг – привлечь их к любым видам ответственности.

– Еще одну тему хотел обсудить. Опять-таки, по данным Главного управления разведки, Путин отдал приказ оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области до весны и выйти на административные границы. Мы понимаем – и западные аналитики говорят, – что сейчас у Путина недостаточно сил для нового полномасштабного продвижения и атаки. Вроде как успокаивает украинцев украинская власть. Просто год назад мы это уже проходили. Мы помним, как тогда тоже пытались успокоить народ, и в итоге это все-таки закончилось полномасштабным вторжением. И потом многие деятели украинских спецслужб, Минобороны говорили о том, что "мы знали, мы готовились". Так вот как вы считаете, в том масштабе, как это было год назад, полномасштабное наступление сейчас планируется Российской Федерацией? То, что оно возможно, я не сомневаюсь. Но планируется ли?

– Алексей, наверное, будет правильно сказать, что Россия не отказывалась от своей задачи захватить Украину, оккупировать Украину. Как видите, все их возможности или ожидания были разрушены, уничтожены. Благодаря решительному ответу непосредственно украинцев, благодаря технологическому превосходству западного оружия эти цели невозможны.

По поводу вопросов, которые возникали год назад. Это не было неожиданностью для Украины. Это была часть информации, которую постоянно получали разведывательные органы Украины. Единственное, что – мне кажется, этот вопрос недостаточно находился в публичной плоскости. И исходя из этого создалось впечатление, что этого никто не ожидал, ничего не... Но непосредственно Вооруженные силы и Главное управление разведки этой информацией владели. И я был участником заседания комитета по вопросам разведки (это было лето 2021 года), на котором как раз обсуждались эти вопросы. И Главное управление разведки тогда владело и документами, и другими подтверждениями, что такие планы готовятся именно под легендирование учений. Единственное – было понимание того, что политическое решение Путин еще не принял. И были ожидания и надежды, что благодаря международному санкционному давлению или возможности влияния международной политики на Путина удастся остановить его и объяснить ему масштабы разрушений, которые он принесет также в Россию, и результаты санкций.

Как видите, ничего не произошло. И даже визиты директора ЦРУ, который непосредственно перед этим... Один из опытнейших дипломатов Америки – он был послом Соединенных Штатов в России, который пользуется там профессиональным авторитетом. И даже, в общем-то, по его словам, он понимал, что Путин уже тогда, когда он находился [в РФ], принял решение. И любые доводы остались, в принципе, неуслышанными.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– То есть вы говорите, летом 2021 года. То есть мы понимаем, что полномасштабное наступление, естественно, не готовится за дни или за недели, раз тогда уже обсуждались эти планы... Сейчас, вот опять-таки, говорят тоже про новое наступление масштабное. Сейчас тоже мы к нему готовимся. Просто ожидаем, получается, будет ли политическая воля у Путина снова массированно обстрелять всю территорию Украины, там, аэродромы... То есть все сейчас зависит, получается... У них есть такое желание, но они ждут просто отмашки Путина. Я правильно понимаю?

– Немножко не так, Алексей. Дело в том, что после серии неудач, которые Россия потерпела в Украине, им необходимо было время на восстановление своих боевых способностей. И именно для этого была волна мобилизации, которая прошла в России, в результате которой было получено необходимое количество мобилизованных – около 120 тысяч, которые были сразу направлены в Украину, по сути, без подготовки, и еще 180 тысяч отправлены на подготовку в тренировочные центры и лагеря подготовки. И именно это дало возможность России пополнить, восстановить боеспособность своих подразделений.

Также частично выведение своих подразделений из правобережной части Херсонской области позволило им провести передислокацию, сделать выводы и отказаться от применения непосредственно батальонно-тактических групп – и перейти на применение штатных структур, частей и подразделений в составе этой воинской "операции". Все это сегодня создало возможности для продолжения активной фазы боевых действий. Почему? Потому что украинские Вооруженные силы остановили противника, отодвинули от части захваченных территорий. И сегодня для Путина, действительно, является задачей номер один достигнуть хоть какого-то малейшего успеха на поле боя для того, чтобы международному сообществу показать свою способность противодействовать санкциям и достигать успеха, а внутренней аудитории – именно то, что он способен противодействовать коллективному Западу.

Поэтому главной задачей, мы понимаем, остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И именно там сегодня готовятся и сосредоточиваются, перебрасываются резервы воздушно-десантных подразделений. Именно для подготовки и проведения такого наступления. Это направление мы считаем наиболее вероятным и наиболее опасным. Именно в свете того, что, получив пополнение, восстановление ресурсов, вооруженные силы перегруппировались – и они сегодня готовы к продолжению активной фазы наступательных боевых действий.

– Живой силы у Путина сейчас, без объявления официального новой волны мобилизации и без того, чтобы грести, как в первой волне, всех подряд, – без этого сейчас у России живой силы достаточно для таких действий?

– Вы знаете, у них же армия еще пополняется за счет так называемых ЧВК "Вагнер", которые официально не входят в состав вооруженных сил. И поэтому это удачно ложится в доктрину Путина, что "у нас нет потерь" и так далее. Но на сегодняшний день я приведу факты. В сентябре прошлого года количество заключенных в колониях уменьшилось на 23 тысячи. То есть было завербовано 23 тысячи человек для участия в "военной операции" на территории Украины. В ноябре прошлого года – всего 6 тысяч человек. То есть это показывает, что эта тенденция уменьшается. Но резерв заключенных, который, скажем так, есть в наличии и который может быть в дальнейшем задействован, – это порядка 70–100 тысяч человек. А сегодня в Украине находится порядка 340 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Это те, которые непосредственно принимают участие в войне на нашей территории.

– И вот если говорить суммарно, то этой силы для дальнейшей массированной атаки, попытки продвижения российских войск достаточно?

– Ну, именно так и рассчитывают российские командиры. То есть "воюем не умением, а воюем количеством". И те реальные потери, которые происходят, действительно, возле Соледара и возле Бахмута, говорят о том, что они не считаются с человеческими потерями. Они просто хотят любой ценой достигнуть результата.

– Спасибо, Валерий Витальевич. На самом деле много вопросов еще хотелось бы с вами обсудить. Понимаю, что немного усложняется интервью возможностью вашей отвечать на те или иные вопросы. Это все понятно. Мы благодарим вас за службу. Один из топовых украинских разведчиков сегодня был с нами, друзья. Бывший глава Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны Украины, бывший руководитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. Валерий Витальевич, спасибо, что нашли время. Друзья, спасибо, что посмотрели. Напишите ваши комментарии, отзывы под этим видео. Постараемся ответить на них в следующих интервью. Поставьте лайк и подпишитесь на YouTube-каналы "Дмитрий Гордон", "Алеся Бацман" и "В гостях у Гордона", если до сих пор этого не сделали. Валерий Витальевич, спасибо.

– Хорошего вечера. Слава Украине.

– Героям слава.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



