Сотрудник "Укрзалізниці" работал на ФСБ и корректировал ракетные удары оккупантов по Киеву – СБУ

"Им оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. В случае захвата региона захватчики обещали своему подельнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Прежде всего оккупантов интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

"Кроме того, вражеский подельник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. В случае получения разведывательных сведений, рашисты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре", – подчеркнули в СБУ.

Правоохранители задержали подозреваемого в Чернигове. Во время обысков у него обнаружили смартфоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.