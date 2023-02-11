Маломуж: Лучший вариант вербовки – купить человека. Россияне эти механизмы знали. Когда втягивали Януковича, он сопротивлялся, но они спокойно сработали с его сыном

"Никто не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто. Самый лучший вариант вербовки – это, конечно, купить человека, втянуть в эти операции. И он будет полностью зависим вообще. Потому что он не может и шага сделать без контроля из-за рубежа. Только, так сказать, сделал неверный шаг, тем более решающий какой-то, неверный – в данной ситуации не только этот компромат выльют, а будут возбуждены дела в системе международных организаций, следственными органами Украины, поднимутся мощнейшие информационные атаки", – сказал он.
По словам экс-главы СВР, такой человек, "президент или кто-то другой, – он просто будет уничтожен, его просто-напросто не будет".
"Они эти механизмы знали, втягивали этих людей. Просто приведу конкретный пример. Когда втягивали, например, [ныне беглого четвертого президента Украины Виктора] Януковича, он еще сопротивлялся. Ну, спокойно сработали с сыном (видимо, речь идет о старшем сыне Александре. – "ГОРДОН")", – объяснил Маломуж.
Он отметил, что сын Януковича "назначал кадры в Украине вместо отца".
"Он с кем был в контакте полном финансовом, оперативном? [...] Конечно, с [Игорем] Сечиным, генералом ФСБ, [на тот момент] руководителем "Роснефти". То есть это как будто общий бизнес и ничего личного нет. Но это мощнейшие потоки, это мощнейшая зависимость, это влияние на формирование Кабмина. Мы помним, как они формировали под [на тот момент премьер-министра Украины Николая] Азарова уже: и [ставший вице-премьером Сергей] Арбузов, там, и вся команда", – подчеркнул Маломуж.
Экс-глава СВР обратил внимание, что "они даже отдыхали вместе с Сечиным на всяких Бали, на всяких других курортах".
"Все финансировалось с их стороны. Точно так же [сбежавший в 2014 году из Украины бизнесмен Сергей] Курченко организовывал потоки по этой же схеме. То есть это общая мощная группа влияния. Ее можно назвать агентурной. Это очень мощная политическая группа влияния, [...] она имеет комплексное значение. Вот как организованная стая, прямо скажу. Организованная, мощно контролируемая и мощно зависимая", – заявил Маломуж.
Янукович был президентом Украины с 2010 года до конца февраля 2014-го, когда закончился Евромайдан и Янукович сбежал в Россию.
22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Янукович находится на территории РФ.