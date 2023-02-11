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Маломуж: Была ли у нас аппаратура, которая позволяла слушать спальню Путина? В целом да

 
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Маломуж: Я не могу расшифровывать какие-то конкретные разговоры, потому что они чреваты расшифровкой наших возможностей и средств
Маломуж: Я не могу расшифровывать какие-то конкретные разговоры, потому что они чреваты расшифровкой наших возможностей и средств
Фото: uacrisis.org

Председатель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж подтвердил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во времена, когда он возглавлял ведомство, в Украине было оборудование, которое позволяло получать закрытую информацию в том числе о первых лицах других государств.

"Как мне говорили, вы завезли в Украину какую-то удивительную аппаратуру, благодаря которой прослушивали чуть ли не спальню [президента России Владимира] Путина. Это правда?" – спросил Гордон.

"В целом говорю: да. Хотя не только это направление, но, конечно, доставали все регионы. Например, если нужно было положить президенту США тогда доказательство, что ряд его очень известных лиц, включая генералов и бывшего конгрессмена, – участники террористической деятельности [сомалийской группировки] "Аш-Шабаб" и пиратских операций, тогда пришлось, конечно, показать и президенту США, что мы можем, прямо в режиме онлайн", – рассказал Маломуж.

Он уточнил, что это была аппаратура, которую украинские спецслужбы "добыли" за границей, и собственные украинские разработки.

"Это были очень мощные разработчики по линии и спецслужб, и [Национальной] академии наук, которые вместе с нами работали по закрытым тематикам. Они все получили государственные премии... [Это были] наши разработки с использованием, конечно, программ и систем западных коллег, что послужило хорошим подспорьем", – сказал Маломуж.

Он объяснил, что такое оборудование было необходимо Украине, потому что одно из стратегических направлений разведки – "добывание суперсекретов иностранных государств".

"Они постоянно шли. В том числе, как мы вот говорим, что-то прослушивая... Ну если в целом, не расшифровывая. Точно так же они пытаются у нас различными способами, используя различные технологии, прослушивать и президента, например, и Кабмин, и спецслужбы. И идет противоборство технологий и спецслужб между собой, кто выиграет. На нашем этапе мы резко рванули вперед. Я даже публично как-то говорил, что мы вошли минимум в десятку лучших спецслужб мира. Потому что по технической разведке где-то после США мы были и в некоторой степени России, потому что большая. Хотя и Россия по многим ситуациям проигрывала. Мы обогнали Германию, Францию и Британию. Это была реальная ситуация", – сказал Маломуж.

Гордон уточнил, так о чем Путин говорил в своей спальне и с кем.

"Тут такой момент. Я просто не могу расшифровывать какие-то конкретные разговоры, потому что они, конечно, чреваты расшифровкой наших возможностей и средств. Потому что тут совмещение, я прямо скажу, далеко не только технических средств, хотя это присутствовало, но и агентурных позиций. И с другой стороны, еще, прямо скажу, более сильно: это проникновение в российские спецслужбы, но такого уровня, который доставал прямо к Путину и к спальне. Поэтому это комплексный подход", – сказал Маломуж.

Гордон отметил, что, по его данным, рабочий день третьего президента Украины Виктора Ющенко (занимал должность в 20052010 годах) часто начинался с прочтения этих "расшифровок разговоров Путина". Но Маломуж прямо не прокомментировал эту информацию.

"Президент Ющенко публично сказал на встрече коллектива разведки, что "я свой рабочий день не начинаю без ознакомления с материалами разведки", – сказал бывший глава разведывательного ведомства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Маломуж с 1980-х работал в органах государственной безопасности УССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Украина, Николай Маломуж, Аш-Шабаб, Служба внешней разведки
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