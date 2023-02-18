За сутки ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников и ЗРК С-300 оккупантов на огневой позиции– Генштаб ВСУ

Кроме того, украинские летчики провели успешную атаку по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.
17 февраля силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов россиян. По предварительной информации, пять из них - типа "Ланцет", один – типа Zala.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии 17 февраля поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию ЗРК С-300 на огневой позиции", – говорится в утренней сводке Генштаба.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, составили около 141 260 военных, 3298 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".