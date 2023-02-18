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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников и ЗРК С-300 оккупантов на огневой позиции– Генштаб ВСУ

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С начала войны ВСУ сбили над территорией Украины более 2 тыс. российских БПЛА
С начала войны ВСУ сбили над территорией Украины более 2 тыс. российских БПЛА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация Сил обороны Украины за последние сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения российской армии. Об этом Генеральный штаб вооруженных сил Украины 18 февраля сообщил в Facebook.

Кроме того, украинские летчики провели успешную атаку по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

17 февраля силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов россиян. По предварительной информации, пять из них - типа "Ланцет", один – типа Zala.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии 17 февраля поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию ЗРК С-300 на огневой позиции", – говорится в утренней сводке Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02j8nci4whRwpjz9vqjBLYVUjTbMSYfL2E82UUiPWLNcnkBazxRAVGmKRnqWmaJZhNl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 февраля 2023 года, составили около 141 260 военных3298 танков, 298 самолетов, 287 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, С-300, российские оккупанты
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