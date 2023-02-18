За сутки ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников и ЗРК С-300 оккупантов на огневой позиции– Генштаб ВСУ

С начала войны ВСУ сбили над территорией Украины более 2 тыс. российских БПЛА Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Кроме того, украинские летчики провели успешную атаку по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

17 февраля силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов россиян. По предварительной информации, пять из них - типа "Ланцет", один – типа Zala.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии 17 февраля поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию ЗРК С-300 на огневой позиции", – говорится в утренней сводке Генштаба.